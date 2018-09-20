宋茜忽变长发 初秋最美的微卷发这样才对

导语：转眼间夏天又过去了，比起清爽短发，初秋似乎更加适合浪漫微卷发哦~（来源：ELLE中文网）

宋茜出席活动

都说女明星的发型忽长忽短，无缝切换，9月6日宋茜出席ELLE30周年风尚大典时还是一头利落短发，娘man并存。9月9日再出席活动时就突然变身了浪漫长卷发↓↓↓

宋茜

不过不得不承认，无论是长发还是短发，宋茜都能美出不同的风格~

宋茜参加活动

一袭干净白裙，长至肩膀的冷黑色微卷发，俨然一副初恋小姐姐的模样！

盘起半丸子头，留出一点毛茸茸的小碎发，露出饱满光洁的额头，随随便便就是一个“侧颜杀”！

宋茜半丸子头

宋茜出席活动照

生图里看起来也同样美得惊人，即使像素模糊也掩盖不了她的超高颜值，在人群中脱颖而出。

宋茜长发

仔细观察可以看出，宋茜这次的卷发属于S型微卷，发卷的弧度比较大，看起来非常舒服自然，非常适合初秋搭配各种连衣裙or风衣~

想要尝试这种大弧度的S型微卷发，头发长度不能短！

热巴也曾尝试过S型微卷发，一侧留在胸前，一侧别到耳后，散发女神气息~

热巴

刘亦菲也非常适合这种发卷集中在头发下半部分的卷发，加上柔亮的发质，很有乖巧文静感觉。

刘亦菲

祖儿的发型与宋茜这次的发型十分相近，都是半披半扎，既不显头大，又能修饰脸型和肩颈线条。

祖儿

拿着她们的照片去理发店，Tony却告诉你只能吹出来？

其实挑好卷发棒在家也一样能做出自然感轻卷发，根据卷发棒所标识的弧度可以知道大概能卷出怎么-样的发卷↓↓↓

直径越大，卷出来的弧度也就越大，卷度越小，自然感就上升了。想卷出宋茜同款S型轻卷，就可以选择直径在4——5CM的卷发棒。

不一样的卷发棒

如果想要自然感轻卷发，手头却只有普通型号（28—36mm左右）的卷发棒，下面的几个卷发技巧就很重要：

step1：利用吹风机蓬松发根，蓬松感是自然感卷发不可缺少的一步！

step1

step2：卷发时，想要卷的部分缠绕在卷发棒上，卷发棒方向朝下，（宋茜款可以将卷发部集中在发尾部分），保持5—10秒，保持时间太长弧度会显生硬，更会损伤发质。

step2

step3：取下来时稍用手轻握卷发，然后轻轻向下拉，手动拉大弧度。

step3

宋茜同款的微卷发你get到了吗？