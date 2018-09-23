吴谨言微风刘海超减龄 连杨紫唐嫣都pick了

导语：近日，广大网友纷纷偶遇魏姐——吴谨言，《延禧宫略》中，魏姐的美貌俘获了大猪蹄子的心，生活中，吴谨言的美貌也俘获了众多粉丝的心！而给魏姐美貌增加不少辅助的就是最近大火的微风刘海了！（来源：ELLE中文网）

吴谨言生图

将刘海卷起来的吴谨言有一种日杂少女感扑面而来的感觉，简单的内眼线和野生眉形，干净的底妆，加上一款卷翘过眉毛的微风刘海简直就是少女减龄的利器！

吴谨言自拍

即使高糊画质下依然无法阻挡我们魏姐的美貌，青春气息简直是溢出屏幕！！！

吴谨言大片

吴谨言早期没有刘海时整个人看上去虽然非常精致但少了一些亲切感，并且我魏姐小小年纪少了微风刘海的加持就显得有些成熟，这时，搭配减龄又活泼的微风刘海拉小脸的长度，更增加幼齿感！

吴谨言刘海对比

微风刘海在吴谨言这里可以说是非常百搭，直发刘海搭配清爽的条纹衬衫更增添夏日清爽感，而略带卷翘弧度的刘海就增添了一丝温柔的小女生感，邻家姐姐的气息扑面而来。

不仅仅是吴谨言，微风刘海的时尚早已在女明星中大火，最近因《香蜜沉沉烬如霜》再次爆火的小葡萄杨紫也摇身一变成为了微风女孩。

杨紫

冬日里，厚重的刘海更显的人看上去疲惫而笨重，换上一款微风刘海，既起到了修饰脸型，增加少女的娇俏感的作用又不会显得整个人非常厚重，也可以学习杨紫将刘海侧分，搭配清淡自然的妆容，与之前流行的八字刘海不同，微风刘海更带有一些法式浪漫的情调，气质女王就是你啦！

杨紫大片

杨紫刘海对比

像wuli糖糖这样的甜美系少女，驾驭微风刘海自然是锦上添花，额头较高的小仙女们一定要赶紧去get这款刘海，如果想要变身盐系女孩也可以将刘海打造出一些小小的分层，微风刘海加上红唇加持，立刻成为气场最佳！

唐嫣

唐嫣大片

假如你想成为像baby一样的校园女神，那就一定要拥有同款刘海了，长度略过眉心，打造一点小层次让刘海看上去更加小心机，搭配黑色或棕色的发色使用感受更佳！如果想要成为拥有浪漫气质又温柔动人的大四学姐们，则可以加重眼妆部分，扑闪的睫毛和层次多变的微风刘海绝对会让你在校园内回头率百分百哈哈。

唐嫣刘海对比

虽然没有刘海的baby也是盛世美颜没错了，但是有了微风刘海，青春气息开挂一般的飙升啊，这个样子大概就是男生心目中的校园女神了吧。

baby

baby剧照

那么看到了这么多微风女神，快来看看贴心的小编为各位找的微风刘海教程吧！

baby刘海对比

step1：找到发际线中心的倒V形状位置的部分头发，整理出来。

step1

step2：将头发剪到眉毛至下眼瞳之间的位置，进行整理。

step2

step3：用卷发梳梳理刘海，用吹风机加热。

baby刘海

step4：放下刘海梳理出微微的凌乱感就大功告成啦。

好啦今天的分享就到这里喽，不管有没有刘海，都希望各位小仙女们可以拥有最适合自己的发型。