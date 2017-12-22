香奈儿2017/18“巴黎-汉堡”高级手工坊系列妆容解析

本季，卡尔·拉格斐选择德国汉堡易北爱乐音乐厅，作为全新香奈儿高级手工坊系列的发布会场地。这座宏伟的音乐厅坐落于易北河畔，由Herzog & de Meuron建筑事务所设计建造，独特的梯形外观，令其成为连接都市与工业港口的未来主义新地标。这里原为始建于1960年代的茶叶、烟草及可可仓库。今年年初，全新音乐厅于此全新揭幕，在典型的汉堡砖式建筑地基之上，矗立起110米高的玻璃结构及波浪形屋顶，精心保留传统，又颇具未来感。出席本次发布会的明星嘉宾有：香奈儿形象大使Kristen Stewart、Lily-Rose Depp、Marine Vacth、Tilda Swinton、陈伟霆、菊地凛子（Rinko Kikuchi）、小松菜奈（Nana Komatsu）， 及演员马思纯与欧阳娜娜等。

在构思香奈儿“巴黎-汉堡”系列时，卡尔·拉格斐以“过去、现在和未来”为灵感，围绕这三个时间轴，以香奈儿式摩登手法，创新诠释由双排扣厚呢短大衣、巴伐利亚传统裤装、条纹衫及制服帽构成的商船船员造型。延承嘉柏丽尔·香奈儿的设计理念——作为品牌创始人，她曾率时尚界之先，将男士水手条纹衫和短大衣引入女装设计，卡尔·拉格斐进一步丰富刚柔并济的风格，通过多元细节的运用以及对香奈儿元素的新演绎，塑造独特、坚定、自信而又极具女性魅力的态度。在这个纯粹优雅的系列中，卡尔将90位模特组成一支“即将起航的船队”，水手领、合身外套、骑装式长大衣、迷你裙以及超阔腿裤装的装扮，令她们在帅气英姿中不失女性韵味。帽子拉低帽檐，又或者佩戴丝绢面纱，搭配露指手套和针织长筒袜以及高跟布洛克鞋或踝部系带浅口鞋。

香奈儿2017-18“巴黎-汉堡”高级手工坊系列发布会秀场妆容

香奈儿2017-18“巴黎-汉堡”高级手工坊系列发布会秀场妆容

斜纹软呢材质结合阔幅细布、羊绒及法兰绒面料，此外还有真丝绉绸、雪纺以及拥有细腻光泽的Jersey针织面料。织物花纹以汉堡港区码头的砖墙建筑和货船上的彩色集装箱为灵感，名贵材质钮扣巧妙借用锚栓造型，并将羊毛线编织成轻盈柔软的绳索。羽毛、刺绣、莱茵石、珍珠母贝及珠子等华丽元素，打造典雅迷人的晚装造型。

黑色、米色、灰色、海军蓝、砖色，几许金色及红色，细条纹以及水手条纹图案，构成简洁悦目的色调组合。香奈儿所代表的巴黎风尚，与汉堡建筑的橙红色调完美相融。

香奈儿2017-18“巴黎-汉堡”高级手工坊系列发布会秀场妆容

香奈儿外套呈现为伞状轮廓双排扣短大衣款式，又或者采用长款高领设计，并以高腰线增加下摆量感，卡尔·拉格斐称之为“新廓形”。裤装在传统款型基础上加阔，演绎为短裤及长裤款式，侧缝饰以四色罗缎带礼服裤滚边，钟爱香奈儿服饰的一代银幕女神Marlene Dietrich尤其青睐这种优雅倜傥的款式风格。直筒半身裙则化为俏丽的“水手裙”，腰部前幅饰以双排钮扣。

标志性的斜纹软呢套装，外套配以条纹领巾构成的水手领，下装为迷你裙；又或者采用羊绒面料，领部缀以珍珠串饰。裤装套装采用竖向或横向细条纹羊毛面料，搭配军官制服领、袖口开衩及幻象白色棉质凸纹细节。源自船长制服的斯宾塞短外套（spencer jacket），内搭阔腿连身裤。骑装式长大衣面料为羊毛灯芯绒或针织斜纹软呢。修长型大衣面料为格子斜纹软呢或海军蓝色罗纹羊毛，呈现为幻象外套外搭大衣的独特效果，后幅略呈弧形，以锚栓钮扣束合。部分亮橙色羊毛斜纹软呢外套和裤装饰以亮片刺绣，令人想起海员们靠岸登陆后前去消遣的汉堡红灯区，为他们带来快乐小调的手风琴，也在卡尔的巧思下化作一款配有肩带的小手包。

香奈儿2017-18“巴黎-汉堡”高级手工坊系列发布会秀场妆容

香奈儿2017-18“巴黎-汉堡”高级手工坊系列发布会秀场妆容

香奈儿2017-18“巴黎-汉堡”高级手工坊系列发布会秀场妆容

这一季的晚装尤其精彩多姿——三角形插片铅笔裙和斜纹软呢外套的优美色调，呼应易北爱乐音乐厅窗户在阳光下映射出的光彩。黑色及金色斜纹软呢或黑色丝缎水手半裙，搭配飘逸的绉绸衬衫及条纹宽领巾，又或者配有Valenciennes手工花边的镂空水手领雪纺衬衫；珠光米色斜纹软呢外套，下配绣有锚链图案的鱼尾半身裙，另外还有满幅刺绣珍珠母贝的套装，闪耀落日光辉的亮片刺绣阔腿裤……打造出席音乐会的优雅装束。线条流畅的午夜蓝色修身礼服裙配以亮片刺绣水手领，丝质绢纱荷叶半裙搭配军装风格背心，长款刺绣露指手套，还有无懈可击的黑色绉绸礼服外套，则是亮相首演之夜的完美造型选择。幻彩绉绸面料打造的不对称设计长款连衣裙，于开口部位露出簇集于下面的彩色亮片刺绣薄纱。卡尔·拉格斐一改传统，将嘉柏丽尔·香奈儿钟爱的条纹衫演绎为迷你款抹胸连衣裙，上满绣以满幅手绘羽毛，并配以亮片衣领和袖口以及名贵宝石装饰，又或为丝缎长裙，并在裙摆处饰以羽毛。黑色绉绸长款连衣裙背部开衩并饰以褶边细节，搭配制服帽，散发新颖时髦感。

透过这个系列，卡尔·拉格斐以大胆与前卫设计理念，运用帽子和严谨的线条，令整体造型坚毅利落，前所未有地突出帅气，诠释了极致优雅的奥义，呈现令人难忘的女性魅力。香奈儿女性总是如此特别出众，正如嘉柏丽尔·香奈儿所说：“在舞会上，身穿黑色或白色的女子永远都是焦点。”