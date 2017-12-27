断货王#这些唇妆陪伴了我们一整年

导语：转眼又到岁末，2018年的钟声即将敲响。回顾整个2017年，相信绝大多数小姐妹们在彩妆上面种草最多，也拔草最多的就是唇膏了。今天，本王就来带大家回顾今年的唇妆潮流。

为什么一块眼影盘可以用很久，但是唇膏却总是像衣柜里的衣服一样，永远都是少一件？很大原因在于，唇妆的潮流真的是更迭的太快了。不看不知道，原来从年头到年尾，我们竟然经历了这么多唇妆潮流，快来跟着本王的脚步，看看你追上了几个。

微光唇：2017年春季，明星们纷纷换掉了冬日里的哑光唇，换上了一款全新的微光唇。哪怕不画眼妆，微微的光泽感也能凸显好气色~利用微光唇的光泽感就能瞬间塑造出丰盈立体的唇形，带一点点光，双唇就可以立马嘭起来！

微光唇

代表明星——杨紫、赵丽颖

单品推荐：

香奈儿可可小姐唇露

Dior迪奥魅惑釉唇膏

渐变唇

渐变唇：2017年的渐变唇绝对不是我们理解中的韩式咬唇妆，而是充满浓浓的欧美风。总是觉得欧美的唇妆透露着一种霸气和气场。化腻了韩式的咬唇妆，不妨来看一看欧美的渐变唇妆化法吧！

代表明星——安吉丽娜·茱莉

首先用颜色稍微浅一点的唇釉进行打底

边缘的地方注意不要涂抹出界。如果掌握不好就用棉签棒最后擦拭一下。唇线分明很加分哦~

然后拿唇刷，注意哦一定地拿唇刷沾取深一层的颜色。涂抹在嘴角上下层都要涂抹到。

看一下效果图。

接着换一个刷子，接着沾取深一层的唇釉

涂抹在唇线的边缘

看一下效果~远看的话很有立体感

然后在唇部中央竖着涂一道线

唇线打理干净

再涂一个浅色系的唇釉在中央的位置，目的还是打造唇部立体感。

看一下最后的成图

单品推荐：

圣罗兰 水唇釉

阿玛尼 臻致丝绒哑光唇釉

桃花唇

桃花唇：2017春夏交替时节，这款随着气温逐渐升温的桃花唇凭借倪妮的精彩演绎悄然打开了小女生们的心扉。仿佛这样一款水润质感的唇妆，真的可以让自己一整年交到桃花运。

代表明星——倪妮

单品推荐：

Estee Lauder雅诗兰黛精油蜜唇膏

YSL baby doll Kiss&Blush

果汁唇：光泽感染唇妆，这种利用渐层效果营造出楚楚可怜、性感诱惑氛围的妆感，让那些以往认为过分张扬，只有欧美风或是艳丽、个性型女生才撑得起色彩超饱和、高调的唇彩有了新生命且不再被大众抗拒。

果汁唇

代表明星——周冬雨

单品推荐：

The Face Shop菲诗小铺水润触感唇膏

TONYMOLY魔法森林染色唇彩

刘雯

MLBB唇：MLBB是My Lips But Better的缩写，指的是和自己的唇色一样自然的颜色，颜色的标准已嘴唇内侧的颜色为准。而且最重要的是每个人的MLBB颜色都不太相同，也就是说是你独一无二的颜色！

代表明星——刘雯

单品推荐：

shu uemura植村秀无色限漆光唇釉

秀智

初恋唇：唇色多数是豆沙色，豆沙色给人感觉就是温柔可人，而且“浓妆淡抹总相宜”，不挑皮，黄皮用了能显白，是黄皮妹子的福音啊。

代表明星——秀智

单品推荐：

TOM FORD口红黑金黑管唇膏

吻唇妆

吻唇妆（Snogged Lips）：因为很像涂了口红的女生和男朋友激烈亲吻过后口红溢出唇线外的样子而得名。它和“咬唇妆”有异曲同工之妙，不过晕染面积更大，晕染方式更狂野。

不同于咬唇妆的画法，吻唇妆就是要里面色彩扎实，嘴唇外围稍加晕染，好像是刚接吻完后的感觉。嘴唇朦朦胧胧的给人一种神秘又慵懒的感觉。

昆凌

代表明星——昆凌

单品推荐：

资生堂 臻红唇膏