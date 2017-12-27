一秒变身甜美少女 钟楚曦同款软妹唇色赶快用

导读：《芳华》里青春不做作的表演终于让钟楚曦被埋没的颜值被大家发现，满满都是甜美少女感的钟楚曦不仅有一脸胶原蛋白，更是行走的软妹唇色试色机哦。（来源：瑞丽网）

《芳华》里青春不做作的表演终于让钟楚曦被埋没的颜值被大家发现，满满都是甜美少女感的钟楚曦不仅有一脸胶原蛋白，更是行走的软妹唇色试色机哦。从裸橘色到baby粉可爱的钟楚曦都亲身示范整体效果，大家也可以get一下适合自己的软妹唇色，甜美度加分哦。

光泽度很高的baby粉是钟楚曦的最爱唇色之一。Baby粉不仅清透粉嫩，减龄效果也是一等一的好。只要配合光泽感的底妆和同款粉色腮红就可以迅速打造少女般妆容。不过因为baby粉比较挑肤色，所以在上底妆前可以先使用具有提亮功能的妆前乳赶走暗黄。同时后续遮瑕也要做好，以免让妆容看着脏脏的。

NARS轻无畏！ 裸光妆前乳SPF35/PA+++

提亮 、清爽立即并持续赶走暗沉、疲惫的肌肤 防晒微珠接触到肌肤就立即形成广效性防晒保护层。

想要明艳感加倍，也可以用这样的高饱和度橘粉色。橘粉色一直都是减龄唇色分量很重的颜色，而且安全性也比较高，只要不是太黄的肌肤都可以hold住。同系列的橘粉色眼影其实也一直是拗软妹风必不可少的元素。难怪钟楚曦无论什么时候出境都是格外甜美，小姐妹们赶紧学起来。

阿玛尼轻成萦彩塑眸液

使用革新配方，其双重转换质地，带来轻盈的上妆体验。阿玛尼液体眼影，简单快速上妆，具有墨水般的持久度和面霜般的感觉，长效持妆长达16小时。

轻薄水润的质感是钟楚曦最喜欢的唇膏质地，但是在颜色方面这样偏紫的粉色大家就要避开啦。紫粉色虽然看上去很仙，但是对于肤色和自然唇色要求都很高。只有冷白皮还有自然唇色很淡的女孩才能安全撑起来哦，否则看上去都会像中毒，看见粉紫色一定要绕开走！

如果觉得粉色调太重会过于甜腻，这样偏裸挂的三文鱼色也非常好看哦。三文鱼色其实比较贴近亚洲女生的自然唇色，既可以提气色又不会太过，整体妆效都会非常自然。时间紧急也可以涂一点到两颊上当作腮红哦。喜欢裸妆效的妹子一定不要错过。

兰芝双色立体润彩染唇膏

融合染唇膏与润唇膏为一体，采用独特V型切割设计，打造盈润、饱满的鲜活果V唇。

裸调更重的杏色唇也是钟楚曦大爱的软妹唇色中的一种。杏色唇除了让妆容看起来清新甜美，更多了几分高级质感，在打造OL妆容时也可以放心使用。如果碰到正式场合，只需要将眼眉适当加重就可以啦，这样的杏色唇从早到晚都可以无缝衔接，懒宝宝一定要记得囤一只。

魅可立体凝彩唇膏

打破色彩界限，非凡唇膏配方。每支唇膏都浓郁显色，打造更为饱满、清晰有活力的唇色。一次涂抹即可提供完美的饱和色泽。

将橘粉色和裸色混合使用也是钟楚曦的唇妆套路之一。橘粉色和裸色混合后的唇色不管是甜度还是质感都刚刚好，也是怎么用都不会出错的超安全唇色。只要在腮红上做点手脚加点光泽，就可以轻松营造出活力满满的元气少女感。

倩碧蜡笔小胖唇膏

辣椒的热情，蔓越莓的娇羞，樱桃的可人，杨梅的优雅，蜡笔小胖唇膏全新8色将浓甜艳丽的色彩妆上你的唇！

不过最后还是要来看一下反面教材。如果裸色系的唇膏带有灰调，那就一定不是软妹色了哦。虽然在钟楚曦的演绎下，灰调裸色唇看上去还是没有违和感，但是对于黄皮来说这样的灰调一定是灾难，会非常毁气色一定要记住哦！