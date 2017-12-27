腮红苦手看过来 这些tips帮你打造自然好气色

导读：腮红怎么画其实是很多彩装苦手一直在苦苦思索的问题。虽然腮红提气色又可以减龄的优点爱化妆的妹子都知道，但是从盒子里蘸取腮红再刷到脸上这个过程却会频频出问题，把自己的脸化成红灯笼也不是什么稀罕事。今天就要从颜色、手法几个方面帮大家变身腮红小达人！（来源：瑞丽网）

首先来看一下腮红选色问题。其实腮红的主要目的就是提升气色，恢复元气感，所以颜色应该以中性的珊瑚粉为主，最好是选择混色的腮红盘，这样可以调制出最适合自己的腮红颜色。而且带有珠光的腮红还可以提升肌肤自然光泽感，真的不要太心机哦！而这样高光腮红二合一也非常适合懒宝宝或者旅行使用。

如果想打安全牌，那这样的三文鱼色腮红绝对是你最好的选择。三文鱼色安全不挑皮，暖黄皮还有冷白皮都可以很好地hold住。而且这样的腮红颜色跟各种妆容风格都可以完美兼容，不管是开趴还是上班都不会出错。

颜色选好，腮红手法更是重要。对于大部分腮红新手来说，最不容易出错的画腮红方法，就是像彩妆大神Pony一样，用点拍的手法将腮红上脸。用超柔软蓬松的散粉刷或者腮红刷蘸取少量腮红，然后在苹果肌上多次轻拍重复，就可以让腮红颜色完美晕染至两颊。如果担心蘸取腮红太多，也可以先在手背上拍两下，弹走余粉。

NARS炫色腮红

NARS是腮红产品中的极品权威，提供颊彩品牌中最经典色彩。炫色腮红能创造出自然健康的妆感，让双颊瞬间变得亮丽活泼；即使轻轻扫上一层最深的色调，颜色也不会过重，依然呈现自然泛红的色泽。

不过不管怎么熟练，画腮红的过程中有时候还是免不了会失手，而最频繁出现的问题就是颜色过重。这时候各位小仙女也不要惊慌，用之前晕染过粉底的海绵粉扑或者粉底刷在着色过重的地方再重新晕染一遍就可以啦。也可以用刷子蘸取一层散粉刷在腮红表面，不仅可以调整颜色深浅度，还可以让腮红更持久哦。

美妆蛋裸色化妆海绵

化妆品的好搭档， 助你实现无可挑剔， 无条纹的妆容。

将腮红当作修饰脸型的工具也是非常流行的画法之一。原理就是用颜色带有棕调的腮红取代修容产品，在带来好气色的同时也可以达到修饰脸型的目的。使用的刷具也可以是修容刷，只要在上腮红的时候位置靠近颧骨下方就可以啦。

魅可柔光炫彩饼

奢华球面粉饼，令面部肌肤自然、粉嫩、立体。轻微覆盖皮肤。可作粉底或全天补妆之用。全新配镜粉饼。

最后来看下美少女追求的眼下腮红妆效。经典版的眼下腮红虽然萌感不减，但是通常颜色过重，非常不日常，而且掌控不好还会画出过敏了的效果。所以在画眼下腮红的时候一定要注意下手轻重，通常可以选取显色度比较低的腮红，用轻扫的方式上脸，这样出了错也容易修补。

三熹玉双色腮红

梦幻的颜色组合与柔和的质感展现立体轮廓

因为用刷子扫可能会让腮红的范围变大，失去了眼下腮红的意义，所以用指腹加膏体腮红的组合更适合画眼下腮红。把膏体腮红点在眼下或者任何想要的部位，然后再用指腹轻轻拍开，之后再在表面刷上一层散粉作为定妆步骤就可以了，还可能让眼下腮红的颜色变得更加贴肤哦。

圣罗兰甜吻唇颊霜

YSL圣罗兰甜吻唇颊霜以“KISS YOUR CHEEKS， BLush YOUR LIPS 上一秒轻吻，下一秒红晕”为概念，融合唇膏与粉底两大科技，唇颊两用。轻盈慕斯质地，一抹幻化天鹅绒质感，轻松打造哑亮妆效。独特“灵动珍珠刷头”，精准用量，均匀上色。YSL色彩宣言，同系Match-Match和撞色Mix-Match，无限叠加，随心搭配。