最不像地球居民的冰岛歌姬来撒野啦

导读：“冰岛国宝”Bj?rk，一位最不像地球居民的女歌手。在她毫无章法的音乐生涯始终保持着自我风格，连同音乐作品存在造型视觉，包括妆容、发型、衣着都非常有表现力。（来源：太平洋时尚）

北欧，一个崇尚轻松自在没有束缚的国度。在这Trip-hop， Alternative， 后摇，folk……在冰蓝色湖水和天空下恣意生长。这里似乎盛产金属乐队，而且歌手大都偏好走暗黑路线。

Bj?rk是一名典型的暗黑歌手，被冠以“冰岛国宝”之称。她的音乐无固定节奏，甚至无视乐礼规则，作品从不重复但都保持高度原创性，是那个年代流行音乐文化中的印记之一。

她本人除了是音乐人，更像是一位艺术家、实验音乐里的创造家。她的音乐包容万象而独树一帜，连同作品存在造型、视觉也是极为超前！

1993年从The Sugarcubes乐队单飞，出了首张专辑《Debut》。曲风是20世纪90年代大行其道的Trip Hop风，还有Disco舞曲。

专辑造型受当时极为发达的地下俱乐部文化影响。一头脏辫散落、一身丝绸质感无袖连衣，手托海盗船模型，让长长的鞋带任意散落，看似漫不经心的凌乱造型却透着一种肃杀气息和野性神秘。

一头理不清的海藻般松散蓬发，寡淡妆容加以亮片眼妆点缀，嘴角一抹微上扬的弧度，妖冶得让人捉摸不透。身穿Martin Margiela深色毛衣和宽松格纹裤，暗黑的整体风格却称出自由随性。这样酷酷味道的造型影响着包括王菲、土岐麻子在内的一众歌手。

往后近乎怪异的自我风格一发不可收拾。在经典专辑《Post》中，专辑封面人物演绎了另一种大胆前卫。取景在伦敦商业中心的街道上，并以悬挂的巨型明信片作为背景，色彩丰富而夸张，有着强烈的涩谷风格。

身穿信纸外套，精心摆弄的布景和设计服装呼应“Post”的专辑名称。一头凌乱的齐肩黑直发散披着，紧贴下眼睑的粉嫩腮红大面积晕染，塑造“宿醉腮红”，搭配裸色唇妆，看上去也是“醉醉的”。

而当下这种“宿醉感”的妆容很是流行，以日式夸张迷离的“宿醉妆”为代表。主要表现在模糊的眼线、润润的裸色唇、贴近下眼睑的腮红。

“宿醉感”的妆效追求慵懒放肆，但还是得适度，否则一不小心会变老阿姨。Nars气垫腮红很适合画这个妆，质地细腻，上脸非常清透，好像融于底妆一般，显色度也是极好。

“宿醉妆”的Bj?rk看着柔美些许？那你就太天真了，骨子里她仍是个离经叛道的主。在歌颂故乡冰岛、爱的主题专辑《Homogenic》里，她化身为一名战士，她曾这么形容专辑中的人设“她是必须成为战士的人，用爱去抗争而不是武器”。

大喇叭盘发，项圈绕脖，宛如人型玩偶的造型很是跳脱、大胆。与其自身的强烈反差，更带来视觉上的冲击。很难想象一个歌手会颠覆自己的形象，甚至可以说丑化自己的形象，以期传递给大众的想要表达的情感。

从造型的妆容看，小小嘴唇在整个面孔中尤为突出，只不过没有给人樱桃小嘴的可爱粉嫩感，恰恰相反散发着冷漠气息。单从唇色上来说，不管是艳丽正红，抑或暗色梅子红，都很有质感和腔调，看上去非常有高级感。

这样的红唇关键在于颜色要正，质感润泽。像是Diro999的复古红非常显气质，而且膏体滋润；YSL的色彩饱和度很不错，可涂抹出细腻唇感。

当然Bj?rk身上最吸引的地方，还在于似乎总有挖掘不完的创造力。总是能以她异样的跫音，踏响庸常生活里死一般的寂静。2004年的专辑《Medulla》几乎抛弃了所有器乐，近乎纯人声，像是要开启一场追本溯源的探索。

造型视觉上极具张力，她用自己的身体材质来装饰自己，并在头发上下足了功夫。头发被编织成头盔一样的形状，给人以一种女斗士般的力量冲击感；

另外以塑料胶圈打造出的爬满花藤感的复杂盘发则带着稍温和的复古气。

她对于自己创作的任何一件作品都有着苛刻的要求。2011年《Biophilia》是一张完全关于自然的专辑，专辑歌曲主题与自然界现象紧密相连。据悉歌曲中的电子音效都是用特斯拉线圈释放电流的真实声音。

而此次专辑的服装造型更是别出心裁，由荷兰设计师Iris van Herpen使用个科技材料设计的一款能够演奏的裙子，并且由纽约艺术团队Threeasfour打造腰间竖琴装饰。

如同红色星云的假发与背景融为一体，立体妆感、高饱和度的大面积及撞色眼影格外醒目，迎面袭来一股自然狂野气息。

这样大面积的撞色眼影在各大时装周和高定秀场上也是可见的。浓墨重彩的色彩，随性而又张狂。

Tarte限量20色眼影盘国内外博主都力荐，16色哑光、4色珠光，可浓可淡、颜色搭配实用而又多样，可以用来打造张扬个性的大面积撞色眼影。

Bj?rk对于艺术的探索的脚步也从未停止，触觉还深入到VR领域，有脑洞大开的感觉。2015《Vulnicura》专辑里，她身穿黑色乳胶套装，头戴塑料头饰，接近于机械姬风格的造型，充满未来感。

整体着装似乎兼具攻击性和防备性，将自己置身于外壳的保护下，不让人帮轻易靠近，以获得一种未来式的安全感。

如今已经52岁的Bj?rk在她长达40年的Solo音乐生涯中自由的与缪斯相遇。其实创造性的工作大抵如此，能坚持到最后，而且不过分拔高，能够表现艺术感就足以完美。