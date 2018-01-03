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2017美妆界的“奇葩” 不知道2018会不会玩更大

2018年01月03日 08:21 新浪时尚
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　　导读：2018年已经来临，总结这一年美妆界的“奇葩”流行。至今也没有get到美点，却在欧美各大美妆博主那里玩的不亦乐乎。回顾这些流行，不知道2018她们会玩出什么新幺蛾子呢-？（来源：爱丽时尚网）

　　独角兽配色美甲

　　独角兽配色在2017火的一塌糊涂，从星巴克率先推出了独角兽咖啡后。全世界的品牌都在往独角兽元素靠拢，美妆圈以独角兽美甲抢占优势。各种关于独角兽配色美甲席卷了全球美甲圈。

　　镭射唇

　　光彩夺目绚丽光滑的镭射唇色，照耀了整个妆容。虽然不太适合平时出街，但是却十分流行在欧美的彩妆圈。今年不止彩妆，时装界也在流行各种反光镭射元素，可见时尚是绝对不分家的~

　　有关于指尖陀螺的一切

　　不知道你有没有发现，今年路边很多地儿都在卖这种指尖陀螺。很多人手里都在摆弄这个小玩意，据说有减压的效果。这个小玩意也没逃过美妆界的“魔爪”，除了美甲还有个大彩妆品牌用做眼影盘或是多功能彩妆的设计中。

　　波浪唇

　　继波浪眉之后“不甘心”的美妆博主，又画出了波浪唇。用唇笔勾勒出唇形，再用带有亮闪颜色的唇膏填充空余。这个嘴唇“波光粼粼”~

　　闪光的“头皮屑”

　　十分“奇葩”的美发流行，梳好双丸子头之后，在发根处撒上闪亮的亮粉，增加光泽度。很有效的遮盖了头皮屑。。。。。。只能说创意十足，却没有勇气尝试。

　　2017都如此奇葩了，不知道2018的欧美彩妆圈会玩出什么呢-敬请期待吧~

标签: 美妆奇葩20172018

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