打造闪光少女宋妍霏Party Queen妆容

导读：新年聚会派对明显增多，应该画个什么样的妆容呢？不如从宋妍霏的Party Queen妆容中汲取灵感。（来源：yoka时尚网）

宋妍霏闪光少女Party Queen妆容LOOK1

重点：唇妆

梦幻的粉嫩唇色和珠光撞色

编辑推荐打造单品：

TOM FORD 烈焰幻魅迷你唇膏– ANDERSON RMB280/2g

TOM FORD 推出第三代 Lips & Boys 系列，惊艳呈献更多诱人色彩。这独一无二的 50 支唇膏以Tom Ford先生钦慕的“灵感男神”命名。其中，25 支以全新男士命名的新色令人眼前一亮，更是首次推出 10 款摩登哑光质地色号。

从 Bradley 和Alexander 等细腻裸色，到 Nicholas 和Dominic 等极具张力的红色，每一款色调都将女性的个性魅力淋漓展现，让人不禁燃起尝试各种色彩的欲望。经过特别处理的丰盈奢靡色彩原料，完美还原纯正色彩，呈现三种诱人妆感：雾面哑光、丰盈润泽和金属溢彩。

美宝莲纽约绝色持久唇膏 纵情耀系列_SPK06 RMB109/3g

蕴含野玫瑰果精油，高度滋润一涂抚平唇纹，秒GET丰盈嘟嘟嘴。18款高显色号，色泽莹润浓郁，一涂即现性感丰唇，塑造百变性感风格。

梦妆天使蜜吻染唇釉 RMB 129/4.5g

轻薄质地却拥有良好染色力的染唇釉，轻轻一抹即可展现鲜明着色效果。轻柔丝滑，无明显粉感，带来贴合舒适延展性佳的雾面妆感。

兰芝双色立体润彩染唇膏（璀璨花火节日限量版）#3西柚薄荷 RMB185

全新的V型独特设计，一抹润彩，轻松打造鲜活果V唇。

宋妍霏闪光少女Party Queen妆容LOOK2

重点：底妆

干净薄透的自然底妆，搭配具有圣诞元素的图案，比如星星。

编辑推荐打造单品：

阿玛尼红气垫（阿玛尼轻垫精华粉底液）SPF45 RMB630/15g

全新阿玛尼轻垫精华粉底液的上市，将气垫潮流进一步推进，让每一位女性即使只用指尖轻点面部，也能获得一如彩妆大师般的底妆妆效。

海蓝之谜鎏光焕变粉底液 RMB1000/30ml

全新海蓝之谜鎏光焕变粉底液，将品牌灵魂成分、修护秘方——神奇活性精萃Miracle Broth?与色彩胶囊科技精妙融合，为肌肤倾注奇迹修护能量，另肌肤时刻焕变如初。轻柔贴合肌肤，带来纯粹自然的底妆之美。

魅可幻丽修颜粉饼 自然奶油米色 RMB360

高调奢华的金箔外壳配上质地细腻柔软的修颜粉饼，阳光下，晶闪的光晕更是美的让人心醉！无论身于何处，只要拿出这样华丽闪耀的神器，连补妆都分分钟气场立显！轻轻蘸取些许粉末修饰在面部，质地轻盈柔软的粉质均匀的铺散至每一个需要修饰的角落，补妆轻松搞定！

宋妍霏闪光少女Party Queen妆容LOOK3

重点：眼妆

将金色、红色、珠光粉融入到眼妆当中，眼周贴上一些具有圣诞元素的贴纸，和红唇相呼应。

编辑推荐打造单品：

BOBBI BROWN鱼子酱与红宝石限量九色眼影盘 RMB780

作为鱼子酱与红宝石系列的明星单品，这款九色眼影盘拥有2017秋冬最流行的配色。从经典大地色，温柔香槟粉到深邃海军蓝，九色眼影盘为沉寂单调的冬日打造最百变的妆容。鲜亮动人的红宝石色包装玲珑剔透耀眼夺目，是化妆台上绝对的主角。

YSL圣诞限量彩妆盘

不断打破常规的YSL圣罗兰美妆，将烟花最闪耀迸发的那一刻记录下来，带来这一季圣诞限量彩妆盘，包含面部、眼部与唇部三部分彩妆，可打造兼具舒适与精致的日常妆容，更完美散发魅惑的假日光芒。面部淡雅玫红色腮红点缀着铂金珠光，可着重突出脸颊色泽。四种精致灰色系、优雅淡金系的眼影，色彩柔和却不失绚丽。再配上两款唇膏，一款淡玫瑰粉色，一款浓郁深红色，因其微妙闪烁的光泽为整体圣诞妆容点燃激情，见证你蜕变的时刻。

ETUDE HOUSE伊蒂之屋迷幻星际多用彩妆盘 RMB168/1g*6+1.8g*1

迷幻星空包装下的百变妆容宝物，内含6款实用眼影色以及1色腮红/高光，闪亮色，手握一个“星球”，便能打造出意想不到的无限神秘闪亮妆容。2种选择，#1粉漾星河，萌系粉的神秘幻想。#2璀璨星河，闪烁棕的高雅深邃。