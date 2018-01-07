2018年唇唇欲动 搞怪冬叔“发明”双色唇超迷人

导读：最近被娱乐圈一拨又一拨的闹剧冲昏了头脑，不如放松一下心情来看看娱乐圈里的“清流”们，搞怪一直是冬叔的强项，在微博上和好闺蜜马思纯的互动也是笑翻了一波网友，不过正经起来的时候也真的是美成小仙女。（来源：瑞丽网）

正经起来的冬叔也是仙女美成一比，千篇一律的彩妆如果没有点小心机怎么会让人觉得出众，2018年开年周冬雨就给大家带来了双色唇的灵感，让原本普通的妆面也变得别处心裁，玫粉色和橘色的柔和搭配，唇部仿佛被光影掠过一般的美妙。

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原本一张普通的红底照片但被双色唇演绎的却是别有风格，周冬雨选择的是从左向右的变幻效果，左侧的玫粉色过渡到右边的橙色，为了保证过渡效果自然可以将玫粉色先画到唇珠的五五分，然后慢慢用橙色在四分之三的区域还是过度，叠加的颜色让唇部更有层次感。

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除了从左至右的套路以外，当然还有从内到外的操作，一般来说是内部的颜色偏亮偏浅而外周的颜色则是深一个level，如果是反过来的话那就是之前常见的咬唇妆了，打造双色唇膏的时候尽量选择哑光质地的唇膏会让唇妆看起来更加有质感，如果是彩发的话尽量与发色的色调一致，会显得妆面不突兀。

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多种混搭各种可能

虽然杨千桦早就用上了双色唇的搭配但却没有带起一阵潮流，这大概就是因为唇色和发色不够一致，让妆面看起来色彩太多以至于有些不搭，如果是换成了淡紫色和粉色的搭配应该会比现在的粉色x橙色搭配看起来更迷人一些吧。

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双色唇的颜色变换套路有很多，但基础的还是橙色x粉色的组合，不管你是上唇还是下唇，还是左右渐变又或者是内外的层次感，都要遵守哑光至上的这个法则，如果是果冻唇首先颜色的渐变就会不够匀称，其次太过水润就看不出质感。

在唇妆之前打底工作也是尤为重要，尤其是冬季定期的清理死皮角质是不必可少的，别以为唇膜就可以代替去角质的工作，要记住这可是明显的两码事，唇部的磨砂膏也要每周使用一次，先用热毛巾温热嘴唇以后将磨砂膏涂抹在嘴唇上轻轻按摩，嘴角也要记得按摩可以减少色素沉淀。

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涂抹唇膏的时候也是很有讲究，首先背上一把唇刷帮你能匀称的涂抹唇膏，如果你怕唇部干的话可以先用唇刷涂抹一些润唇膏再来涂抹唇膏一起混合用，或者是先涂一层润唇膏然后用纸巾抿掉，不然太润以后会看起来没有了哑光的感觉。