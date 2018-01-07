又要破产！这7款好看好玩的唇膏我替你收了

导语：作为美容编辑，购买美容产品还是很有理性的，例如，化妆包里有5支正红色唇膏，一般不会再入第7支了，如果，它特别一点，居然跟护手霜二合一，你说买不买！买买买！（来源：YOKA时尚网）

图片来源：Forencos官网

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近期推出了一款唇膏护手霜二合一的产品Lip and Hand Master，特别巧妙地，在护手霜的底部加上圆形头的唇膏，为双手和双唇补充滋润。好适合冬天随身携带哦！

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共有4款味道和颜色配搭，分别是Lava Rose的鲜红色唇膏配玫瑰花香；Shell Acacia 的粉红色唇膏配洋槐；Coral Peach 就是粉橙色唇膏配蜜桃；而Dewy Garden就是透明的润唇膏配上橙香，3款唇膏的显色度都非常高，瞬间就可以打造水润的唇妆。护手霜的配方就含有很多植物精华，可以为双手带来长效的保湿和柔软感觉。

图片来源：popsugar

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图片来源：P& J官网

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每次P&J推出新产品，总会让平时懒得化妆的我心动不已。最近推出最新限量版假日Champagne Soiree系列，并一共推出以红色为主题、印有猫咪图案的唇膏、玫瑰色胭脂及香槟金色眼线共3款产品。而最为特别是，唇膏里头造型是凹凸面猫咪头像图案，这款设计之前也非常受欢迎，相信今次再度推出，也会成为不少女生的收藏品。（对，偶尔拿出来看看开心一下）

图片来源：fashionsnap

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MAC以桃花为主题，以一系列娇柔的粉红色产品，让女生们可以红粉绯绯地迎接新年。当中包括了5 色唇膏，另外还有9 色眼影组合及两色腮红组。这么萌的MAC还真的很少见呢，这次一定能错过。

图片来源：香奈儿提供

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在CHANEL新季彩妆系列中，那不勒斯的很多元素被巧妙地融合于产品之中，编辑最爱的就是有颠覆意义的唇色作品——CHANEL唇颊彩盘。

图片来源：5H

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lip powder，透明唇霜结合粉质红彩，分别是庞贝红、帕耳忒诺珀红、和蛋彩画红，使用香奈儿唇颊彩盘时，可以先用指腹涂抹润唇膏，再用另一根手指沾取唇粉，从中央向外轻点整个唇部，最后轻抿双唇，妆效如油画般朦胧，营造出“刚刚亲吻过的双唇”。

图片来源：pinterest

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最新推出的Clinique Pop Lip Shadow，唇膏用了最人气的气垫笔头，可以让你好好控制唇膏的用量，更可以塑造渐变的效果。因为是哑光质感，所以当唇膏颜色印上嘴唇上，就会变成粉末一样的质感，非常轻盈，却不觉得干，效果就自然得像是唇部本来的颜色。这个系列一共有8种配色，时下最流行的干燥玫瑰、啡色、经典的红色也包括在内。

图片来源：ins

图片来源：Beauty Bakeri官网

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喜欢甜品的女生们，提起Nutella的名字也该在垂涎吧！Nutella的味道和幼滑的口感真的是一种诱惑，让人难以抗拒，但实在是太胖了，不敢吃。

Beauty Bakeri推出了一个以Nutella 为概念的唇膏系列，并命名为Nude-tella。4 款唇膏分别名为Nudi-Tea、Skinny Dip、Birthday Suit 和 Bake it Naked，分别是浅紫色、粉红色、玫瑰色和啡色，全部都是哑光质感的。最特别的是，把它们涂在嘴唇上，是真的会闻到阵阵的Nutella 味道，想起也觉得甜甜的！并且还不会发胖哦！

图片来源：too faced官网

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too faced Melted Matte Liquified Long Wear Lipstick ，以姜饼人为主题的唇彩，而颜色更是今季最流行的铁锈啡色。姜饼人并不仅仅是可爱风的装饰，它真的有姜饼的味道哦！感觉用完了，很有满足感。