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“黄皮救星”南瓜色 连白到发光的范爷也爱它

2018年01月08日 08:02 新浪时尚
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　　导读：最近火的不行的几个唇色中，一定有南瓜色的一席之地。南瓜色并不挑人，即使你是黑皮黄色也不用担心，它很显白也不难驾驭，非常适合东方人的肤色，而且也不夸张，日常通勤绝对hold住。（来源：瑞丽网）

　　什么是南瓜色？

　　南瓜色是正橘色的衍生色，没有正橘色饱和度那么高，它还掺杂了一些棕色调，同时又衍生出了火到爆的脏橘色。

　　我适合不适合南瓜色？

　　南瓜色超级好用，对任何肤色都非常friendly，还有一种复古的优雅感，更是黄皮的救星！

　　怪不得女神汤唯、刘亦菲都爱它，就连白到发光的范爷也不例外。

　　想要变美又显白？试试南瓜色口红准没错。

　　南瓜唇妆容打造Tips：

　　弱化眼妆，选择裸色系眼影晕染修饰眼型，之后只需要涂上让睫毛纤长卷翘的睫毛膏即可。

　　让唇妆饱满有质感，上过底妆后一款蜜粉饼营造出的光影效果绝对会为你加分。

　　先于唇部中央开始，左右均匀涂上，再以指腹轻印开，比较不易积于唇纹内。

　　打造单品推荐：

　　香奈儿炫亮魅力唇膏 90活泼 ￥320

　　MAC闪亮星泽唇膏 CB 96 ￥170

　　Dior迪奥烈艳蓝金唇膏（双色双效）558 ￥300

　　I’M TIC TOC TINT LIP VELVET 我爱哑光甜心气垫唇釉（昵称“巧克力气垫唇釉”） 002

　　娇兰亲亲丝绒唇膏 ￥320

标签: 黄皮救星发光范爷

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