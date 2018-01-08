“黄皮救星”南瓜色 连白到发光的范爷也爱它

导读：最近火的不行的几个唇色中，一定有南瓜色的一席之地。南瓜色并不挑人，即使你是黑皮黄色也不用担心，它很显白也不难驾驭，非常适合东方人的肤色，而且也不夸张，日常通勤绝对hold住。（来源：瑞丽网）

什么是南瓜色？

南瓜色是正橘色的衍生色，没有正橘色饱和度那么高，它还掺杂了一些棕色调，同时又衍生出了火到爆的脏橘色。

我适合不适合南瓜色？

南瓜色超级好用，对任何肤色都非常friendly，还有一种复古的优雅感，更是黄皮的救星！

怪不得女神汤唯、刘亦菲都爱它，就连白到发光的范爷也不例外。

想要变美又显白？试试南瓜色口红准没错。

南瓜唇妆容打造Tips：

弱化眼妆，选择裸色系眼影晕染修饰眼型，之后只需要涂上让睫毛纤长卷翘的睫毛膏即可。

让唇妆饱满有质感，上过底妆后一款蜜粉饼营造出的光影效果绝对会为你加分。

先于唇部中央开始，左右均匀涂上，再以指腹轻印开，比较不易积于唇纹内。

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