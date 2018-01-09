这些明星竟敢来美妆界抢饭碗 而且还成功了

导读：明星们开始转行化妆品行业已经不是什么奇闻趣事了，但是她们的产品是真的因为她们的名气而出名还是产品真心好到可以良心种草呢？（来源：YOKA时尚网）

金。卡戴珊 KimKardashian： KKW Beauty

由金大姐独自创立的牌子KKW Beauty在2017年的6月份诞生，据说产品上线几个小时就全部售尽卖完。

首打产品修容高光组合，设计精巧，价格适中。48美金一套，但是首推单品还是被很多欧美彩妆博主吐槽很难推开。

凯莉。詹娜 KylieJenner：Kylie Cosmetics

卡戴珊家族最小的一位成员金小妹也创立了自己的美妆品牌，甚至金大姐更早几年。产品一出就极其受欢迎，首打的唇釉在刚出炉不到3分钟的时间就已售完。

虽然饱受争议，但是网红单品唇釉还是一票难求。据说她的唇妆产品涂在嘴唇上可以媲美丰唇效果哦。

蕾哈娜Rihanna：Fenty Beauty

Rihanna进军美妆圈也不是什么稀奇的事情了，早前就有和MAC Cosmetic合作推出RiRi Hearts 和 Viva Glam系列产品。当然，同名香水在市面上也获得了极大的好评。

不出众望，17年秋冬，RiRi推出了自己的品牌Fenty Beauty彩妆系列。修容棒，高光组合更是好评如潮，颜色饱满易推开。

PONY：PONY EFFECT

Pony可谓是亚洲化妆界的彩妆大神，什么仿妆都难不倒她。最牛掰的就是模仿范冰冰，Talyor Swift妆容，Pony模仿的惟妙惟肖。对化妆品那么了解的她怎么会没有自己的品牌呢。

PONY EFFECT上线以来，好评不断。她的磁铁化妆刷，唇彩调色盘，多色眼影，魔方气垫都成了炙手可热的热门单品。