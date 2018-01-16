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石原里美骗婚成功 用"奶油肌"征服世界就这么简单

2018年01月16日 07:42 新浪时尚
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　　导读：什么？石原里美结婚了？！这样的好消息怎么我们都不知道呢，难道是秘密的？而这一切都要从一档节目说起呢。（来源：时尚芭莎）

　　十元上综艺假扮人妻

　　新“老公”对她言听计从！

　　话说十元参加了日本TBS《人类观察》的新年特别节目~节目组想考察一个男人被假催眠后，真相信自己老婆变成石原里美之后的种种反应。

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　　神奇的是~原本不让妻子去迪士尼、总在家乱扔衣服的丈夫变得对石原“老婆”言听计从。而且一对视就露出心动的笑容！可见美女改变男人的能力有多强啊~十元真不愧是日本女人的效仿模板、日本男人的梦中情人呢！

　　最后真相揭晓，丈夫还恋恋不舍得说：如果这是真的该多好啊！其实本芭也能理解丈夫的心情，毕竟笑容甜+美美哒的十元，谁不想一直拥有呢？

　　人见人爱的十元

　　原来制胜法宝是她的奶油肌！

　　十元可谓是亚洲美女的样板~尤其是她的奶油肌，那什么是奶油肌呢？听本芭给你们介绍一下！

　　奶油机就是肌肤的妆容质感，它不会死白或者亮得像灯泡，是介于水光肌与哑光肌之间的一种肌肤状态。那么怎么能挑好适合自己肌肤的粉底，打造出完美的奶油肌呢？本芭告诉你4个小秘诀！

　　这4个挑选粉底的小心机

　　绝对不会让你踩地雷！

　　秘笈1：如果不是重复购买心仪粉底，千万不要网购，因为你根本不知道没试过的粉底色号适不适合自己！

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　　秘笈2：如在彩妆专柜试色，一定要在阳光下参考颜色的匹配度，试色部位最好在下颌角皮肤处，选择连接脸部和颈部最合适的颜色。

　　秘笈3：找到了最合适的颜色千万不要高兴太早，日常用的粉底最好在早上试用，并参考一整天妆容变化，做到长效持妆的粉底才能达标！

　　秘笈4：不同肤质在不同季节时，选择不同质地粉底才可以随时随地拥有奶油肌！这样你的肌肤才有光泽、气色好又自然，也非常适合搭配各种秋冬彩妆。

　　奶油肌搭配妆容无压力

　　这几款贴心Tips告诉你！

　　这个Look有3个重点：大地色眉眼妆和橘色系腮红+粉色唇妆，冬日暖暖的温馨感马上就来到你身边！当然别忘了先铺好奶油肌底妆哦，明亮有光泽的脸颊更显好气色。

　　这是一款适合每个小仙女的妆容，会让你整个人都变得无比温柔，又有女人味儿！

　　这款妆容能展现十元的奶油肌好底子，藕粉色的唇膏和眼影小小修饰就可完成。但说道最后，奶油肌的完成你还得靠它↓

　　这款粉底液还有另一个名字，就是智能粉底液，它能借你肌肤本身的质感调整自身的光泽，呈现最自然的奶油肌妆效！而且它性价比极高，遮瑕度也是棒棒哒，质地清薄通透，绝不糊脸！

　　这款粉底霜有着出色的保湿力，妆感透明若无，仿佛肤质瞬间变得透明了~它还含有双重胜肽等保湿成分，修饰肌肤的同时也滋润皮肤，干皮有小细纹也不用害怕，它能帮你维持一整天的奶油肌！

　　别小看这款粉底霜，它可以为肌肤内部注入更多光线，并且能调节肌肤受到的光照，保持自然的透明感~同时它的遮盖力也不逊色，调和肤色不匀和毛孔也是一把好手！

　　丰盈滋润的乳霜状粉底，质地柔滑好推不卡粉，全面修饰肌肤打造无瑕奶油肌，让你的每一个妆容都能很自然完美！

　　十元小姐姐已经掀起了2018年的美丽篇章，你还不赶紧Get她的奶油肌？

标签: 石原里美奶油骗婚

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