俘获感官的香气 从未因时间被稀释

导读：香氛从古至今都受世人的重视，看不见又摸不着的东西却总是价值不菲。但是当我们了解到香氛对我们的独特影响力，或许你也能体会到它价值连城的原因。大脑处理嗅觉的部位，特别靠近处理嗅觉的部位，因此我们的嗅觉被牵动，经常能迅速唤起回忆，这就是香气总是令人难以抗拒的原因。（来源：爱丽时尚网）

在古代文明中探寻香氛的重要性

几千年前，人们便懂得从树木取出树脂作成乳香，亦或是在油当中加入玫瑰与薄荷制造精油。从古文明的发展当中，我们可以寻得香氛的影响力，许多重要的贸易商路都是以发现香料来互通有无。

生活稳定 把香水穿在身上

穿戴香氛这件事，从较为原始的“香料”提升至更加净化的“香水”，是中世纪才开始的。摆脱黑暗时期的贵族，开始拥有心里及财力打理自己的外贸。而到了18世纪，更是把香水发扬光大，推出了沐浴精油等多重功效的产品，可见人们开始注意到香水在生活中的用处。

世界香水之都 ── 格拉斯 Grasse

南法普鲁旺斯得天独厚的地理环境使得香水最关键的原料—花卉与香草，得以在阳光下欣欣向荣。而诸多启蒙了香水业发展的城市之中，要数格拉斯最出名。曾有调香师曾经说过：“没在格拉斯历练过的人，不配称自己是香水制造者。”

被鲜花环抱的格拉斯，种植着薰衣草、茉莉花、玫瑰花、柑橘花等多种在香水调性中最受欢迎的花卉，经过多年仍然是众多时尚品牌选择香水原料之地。

设计师香水 让好闻香氛不再是贵族限定

1921年调香师Ernest Beaux为Chanel女士打造了至今仍受众人欢迎的No.5香水，开启了设计师香水的浪潮。Chanel的开发成功，让Chritian Dior、Jacques Fath、Pierre Balmain等许多时尚品牌尅是找调香师来开发契合品牌理念的香氛。

整个20世纪香水的蓬勃发展，让好闻的香氛自此不再是贵族专利。