水果红来袭 泫雅李圣经唇膏颜色红一度皮肤白三分

导读：要说唇膏的流行趋势韩国只看泫雅小姐姐一个人就可以，百变的妆容绝对是被歌手耽误的美妆博主，最近的泫雅看起来就算是淡妆也气色好好而且很显白，这全要归功于她默默换上时下最流行的水果红色。（来源：瑞丽网）

泫雅小姐姐在妆容上可以说是非常的细致入微了，每一次发色的变化眉毛的颜色也会随着变化，而最近的眼影颜色开始随着她的水果红唇色变换了起来，如果你是彩发的话，那么眼影，腮红和唇膏的颜色尽量统一一个色调，不至于让脸像彩盘一样凌乱。

这次要和大家分享的水果红唇色真的是非常喜庆百搭的颜色，没有正红那么气势逼人，又比水粉色多了一些正式感，水果红不管你出席各种场合都可以帮你hold住，而且也非常适合冬季，不是雾面的效果会让双唇看起来更加水润饱满。

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小方唇膏上色简单，色泽纯正，每种颜色都有惊艳的上妆效果。在拥有俏丽色彩的同时，小方有着滋润能力，使唇部娇嫩欲滴。

冬天里就不要再选择无光泽感的底妆了，倒是可以把之前流行的水感妆容拿出来用用，首先就是补水这一步一定要做到位，不然什么妆容都会显得卡粉干燥，而水感妆重要的一步就是妆前的打底，选择带有珠光效果的底妆乳会让皮肤看起来更加光亮水润。

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水果红的好气色从李圣经身上就可以完美体现了，有了水感底妆那么水果红就也要选择滋润度比较高的唇膏，像李圣经这种咬唇效果的唇膏也是极美的，所以唇膏不单单有全涂还有双色或者是咬唇的效果，可以自己任意搭配。

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同样是白皙光感的底妆但换成了橙色就会让人看起来有些苍白无力的感觉，五官也随之变得扁平化，橙色系虽然也是元气十足的颜色但也要注意颜色的选择上，如果是皮肤比较白皙尽量选择橘红色会看起来更加活力满满。

IU小姐姐唇上的颜色我们就可以称它为正红色而不是水果红，水果红是一种不够饱满的红色，其中会带有半透明和一些些粉色调，像IU唇上的颜色虽然说不出不好看，但看起来会把妆面带的重了一些，所以大红色选择起来还是要根据场合来慎重选择。