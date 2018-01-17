学会遮瑕 妆容瞬间变得精致又高级

导读：化妆的时候，总有一个步骤让你纠结，甚至想要放弃它，那就是遮瑕。买遮瑕产品的时候充满幻想，用的时候发现根本用不来嘛！细纹、卡粉、脱妆一系列问题全出来了，这越遮越尴尬的窘相到底该怎么解决呢？（来源：VOGUE时尚网 ）

遮瑕产品从质地上来分：

基本分为膏体和液体，遮瑕膏的遮瑕力最强，但会相对干燥；遮瑕液/遮瑕蜜的遮瑕力相比遮瑕膏会弱一些，但也会·滋润一些。

所以我们在买遮瑕产品的时候，不要“听说”好就去买，要根据自己的需求进行“质地”的初步选择。

遮盖眼周肌肤、唇周问题的时候，尽量不要选择遮瑕膏，遮盖黑眼圈和唇周瑕疵问题的时候，选择质地滋润一些的产品更合适，如慕斯质地、遮瑕蜜、遮瑕液等等。

而遮盖痘痘或其他肌肤问题时，对质地的要求就没有那么苛刻了，只要遮盖力够，无论膏体或者液体，都好。

遮瑕产品从颜色上分：

遮瑕产品的常用颜色为：橘色、绿色、紫色、棕色、肤色等等。不同的颜色针对不同的肌肤问题。

橘色：应对黑眼圈效果最好，中和黑眼圈中的紫色和蓝色。

绿色：应对红色的痘印、红血丝效果最好，可以中和红色，调整肤色。

紫色：可以调整暗黄的皮肤，提亮肤色。

棕色和浅肤色：可以作为修容替代。

所以选择遮瑕产品的时候，除了选好适合的质地，还要明确要遮瑕的问题是哪种，“对症下药”选好颜色。当然你觉得这样太麻烦，肌肤瑕疵很少，准备一支万用的遮瑕笔也是OK的。

针对痘印

你需要绿色的遮瑕膏，用遮瑕刷少量沾取，轻轻点涂在痘印上，不要想着一下就遮到看不见，那样一不小心就太厚了，一定要很薄的一层，然后一层一层的遮盖，才不会“用力过猛”。

针对黑眼圈

选用橘色的遮瑕液，用遮瑕刷从黑眼圈的边缘开始轻轻点涂，然后一点一点的想内拍匀，一下就遮住是不太可能的，要有耐心，薄薄一层之后观察一下效果，再酌情补第二层，注意，切勿太多层，容易出现卡纹的情况

针对唇周暗沉

唇周的暗沉可以选择蓝色或者紫色的遮瑕产品，不用单独使用，可以混合在粉底液中调色，使用化妆海绵或者化妆刷正常上妆即可，这样更加滋润，也尽可能的避免唇周细纹的出现

针对红血丝

在使用粉底/粉饼之前，在有红血丝的部位使用绿色的隔离霜或者绿色的遮瑕产品，很薄的一层，将颜色中和就可以了，后续再使用粉底/粉饼正常上妆，把底色遮盖。

使用遮瑕需要注意这些：

1、使用专用的遮瑕刷，尽量不用手指。因为手指上的温度会带走些许水分，会让本身偏干的遮瑕产品更加干燥，当你用手指把遮瑕产品拍匀的时候，很可能细纹也出现了。

2、使用遮瑕产品之前一定要做好保湿工作。想要遮瑕产品不干燥脱妆，前期的保湿非常重要，尤其是遮盖黑眼圈之前，最好可以先做一个眼膜，补水保湿。

3、先使用遮瑕产品，后使用粉底液，这样遮瑕效果更持久。但是在使用遮瑕产品之后，不要立刻就用粉底液，遮瑕产品有可能会被蹭掉哦，并且在上底妆的时候，遮瑕部位要轻轻点涂，避免花妆。