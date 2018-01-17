金泰妍悄悄变美 原来4招腮红就能改变脸型气质

导读：在亚洲，韩国小姐姐们的妆容可以说是细致入微的变化就会给人想不到的感觉，最近韩国首尔，第32届韩国金唱片颁奖礼上IU获金唱片大赏，除了被闪光灯聚焦的玻璃唇蜜之外，悄咪咪让她变美其实是她隐形的小脸腮红。（来源：瑞丽网）

金泰妍的腮红套路也是非常深的，可以看得出来韩国妆容更加讲究服帖性，腮红虽然很显色但不会有飞粉的感觉，仿佛是从肌肤深处透出来的红润感，非常自然。像这种腮红和眼影呼应的妆效在韩国也是十分流行，所以眼妆和腮红的颜色可以选择一套是不会错的哦！

如果是裸妆效果，也不要放弃腮红的重要性，裸色腮红或者是带有棕色调的腮红都是很好的选择，不仅会让苹果肌看起来更加饱满同时还具有修容的效果，巧妙的用高光和腮红的搭配，就算不修容也会让脸部轮廓更加有型。

羡慕韩国女星的小脸、光泽、百变其实也不难，以往我们可能会觉得是修容、眼妆、髮型等较显而易见的变化，但事实上腮红的学问非常大，也是影响小脸的关键，PONY大神再度下凡解答四关键技巧，一次解决小脸、东方人偏黄肤色的问题！

TIP1。用海绵上霜状腮红，腮红变身修容效果提升！

自从霜状腮红问世后，可以说是用过的人都深深陷入它的魅力，以往都习惯用指腹沾取并上妆，PONY说事实上如果要让腮红有层次，兼具修容效果的话，建议大家用化妆海绵来上霜状腮红喔！

三熹玉奶油腮红棒

奶油质地紧密服帖与底妆，长久维持不干涩的明亮色泽

TIP2。小脸就靠腮红中心落在眼珠外侧

让腮红中心落在眼珠外侧（上图红线标记处）找到后，将这个位置当成腮红的中心，先往后扩散晕染腮红范围，最后再往前带！

兰蔻空气轻垫腮红

沁凉舒爽、轻薄无感、灵动色泽；6款时尚色彩，满足冷、暖、中性3种肤色调；点亮肌肤内在光芒，自然散发粉玫瑰般柔美自然的好气色。

TIP3。腮红下缘不低于‘鼻翼’

腮红下缘可以与鼻翼在同水平上，但千万不能低于鼻翼喔！（上图红框处）一旦低于鼻翼，会让整个脸有往下垂、脸变很长、苹果肌不见的错觉！！！

TIP4。用冷调腮红描框，粉嫩少女感立现！

如果希望你的腮红不过度死板、具柔焦效果，可以学学PONY用冷调粉状腮红，描在整个腮红轮廓的外围就好，选择冷调的原因是能校正东方人偏黄的肤色，不再受限只能用特定的腮红！因此，平常不敢用的超粉嫩色，用了冷调腮红的加持，东方人也能完美驾驭！

来个前后对照图，左边是用了冷调腮红描框过的感觉，是不是整体气色又更加柔嫩、更加提升了呢？