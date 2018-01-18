闺蜜都不敢认 不是整容而是学会了修容

导读：修容常常被很多人所忽视，觉得相对于眼妆来说，修容给人“费力不讨好”的感觉。辛辛苦苦修成了“小V脸”，但在别人眼里完全看不出任何变化，下手重了又变“络腮胡”。这个令人又爱又恨的修容课怎么学才能及格，跟着日本女孩学学“自私修容术”，这门课不但能及格而且是满分！（来源：爱丽时尚网）

“自私修容术”跟产品产品没有太大关系，不管是膏状的、粉状的、液体状的只要选择适合你的就好。不用动刀，自然协调小V脸，准备好自己产品开课啦。

Lesson 1 找准自己的脸型

“自私修容术”这门课程最重要的第一步，就是找准自己的脸型。“每个人的脸型不同修饰的部位也是不一样的”！有角修角，圆脸修长。蓝色区域表明四款脸型适合的修容位置，只要确定好脸型，不管什么产品都可以修出小脸。

Lesson 2 下颌轮廓从外往里推

很多人都知道下颌边缘咬肌是该修饰的位置，随手从耳根往下打阴影是错误的！其实是由脸颊的外侧打阴影往内推匀，这样效果才会明显却又自然。不会修成络腮胡！

Lesson 3 精益求精 发际线 顴骨后方 鼻梁怎么修

发际线跟顴骨、鼻梁是你整个妆容精益求精的关键。记得一定要少量多次使用修容，这样才会呈现最自然的妆效。另外该打亮的位置是太阳穴的位置，找准部位才会让妆容更加精致。

其实如果你是修容新手，建议大家可以使用雾面单色的眼影、眉粉来做修容。不用开始就豪掷大几百来购买修容产品。

Class is over

学会了“自私修容术”了么-立刻拥有混血般的迷人精致五官，你的闺蜜都不认识你！

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推荐理由：细腻的金色珠光亮粉可为面部增添暖色色调，轻松创造肌肤的自然光彩或仿晒效果；柔细的粉末可抚平细纹与毛孔，令肌肤更显光滑。经典色号适用于任何肤色，微细闪粉增添为肌肤增添光泽。

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