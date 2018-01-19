get女神同款大眼 宋茜颖宝都在用粉色电眼妆

导读：女神的一大定义就是永远都温温柔柔仙气飘飘，而最能满足这一特征的就是粉色系的眼妆啦。有很多女生担心粉色眼影会显眼肿，其实只要手法正确，粉色只会让你的眼妆电力十足哦。像颖宝这样，用一深一浅两种粉色搭配，就既可以有粉嫩感同时也可以看起来十分深邃。（来源：瑞丽网）

宋茜使用的带有灰棕调的粉色眼影也很有味道哦。灰棕调的粉色气质感满满，搭配棕色的细眼线就可以打造高质感的眼妆。不过一定要记得，如果你是眼肿的话一定要选择哑光质地的粉色眼影哦。觉得自己不太能hold住粉色眼影的小仙女们可以试试宋茜的这种眼妆颜色。

从手法上说，学会眼眶眼睑分区晕染绝对是粉色眼影的正确打开方式。用哑光质地的浅棕色系眼影或者深粉色晕染眼眶，就可以大大提升双眼的轮廓感，避免眼妆的肿胀尴尬。之后眼睑处可以用有细腻珠光的粉色提亮，为眼妆捕捉光彩，明暗搭配好眼妆自然不会出错。

如果你的目标是粉嫩感max，那像关晓彤这样将眼下腮红与眼影连接晕染的技巧就一定要好好掌握。用暖粉色大面积打底，同时再用质地比较柔化的棕色眼线笔仔细描画上下睫毛根部，接着再用眼线刷晕开，就可以打造非常温柔的粉色小烟熏效果，这样百分百心机的粉色眼妆真的不要太迷人！

魅可时尚焦点眼影

色泽饱满，可干湿两用，极易涂抹晕染。

如果觉得自己在画眼影这条路上还需要修炼，也可以直接用带珠光的粉色眼影棒，更容易上手。晕染起来也更加简单，手指抹一抹也可以秒变高分眼妆。或者选择小头眼影刷蘸取粉色眼影，只在眼线部位晕染，更不容易出错。

下眼线处也是可以玩出点花样的地方，比如用色彩饱和度很高的荧光粉色眼影笔在泪线处轻轻描画，而上眼睑就要适当减轻色彩浓度。而如果你有肿眼泡，就要把在粉色眼影画完后用黑色眼线中和。这样既可以保持粉色眼影的温柔感，也可以让双眼的有神度提升。

一向都是超御姐妆容出镜的王鸥用上粉色眼影也是很有味道的哦。如果担心粉色眼影会让你看起来太幼稚，像王鸥这样play就会有很高级的性冷淡风。用冷暖调适中的哑光粉色眼影铺满眼睑，下眼眶处用棕粉色轻轻晕染，之后再用黑色的美瞳线为双眼提神就可以啦，简单又绝美！

对于拿不准色号的女生来说，其实粉色眼影完全可以自己调配出来。如果不想单独入手粉色眼影，用同色系的腮红其实也完全可以替代，一物多用勤俭持家小仙女们也要学会。其实选对合适的粉色完全要根据自己的肌肤色调来，如果是冷白皮，那么就可以选择冷调纯粉色，如果有暗黄问题，就要选择带一些珊瑚红调的粉色啦。

最后可以保证眼妆和唇妆的搭配，让粉色眼影的效果更加惊艳。除了可以搭配正红色唇膏，搭配同色系的baby粉唇色也是不错的选择，秒变斩男妆哦！不过在涂唇膏前一定要做好唇部打底工作，唇部干涩起皮可是会让绝美粉色眼影也看起来很尴尬哦。

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年轻活力，晕染自然。