潮流风向 把9.9唇膏涂成纪梵希的高级脸

导读：现在的已经不流行网红脸了，“高级脸”才是时尚审美标杆！认为吕燕、刘雯、雎晓雯长得很丑？那么你们打你们的玻尿酸，我走我的时尚潮流顶端。（来源：太平洋时尚网）

在一大部分“俗人”迷恋玻尿酸脸的时候，

时尚潮流已经慢慢改变成高级脸的世界。

你们打你们的玻尿酸，

我走我的时尚潮流顶端。

实话实说

物以稀为贵

还是特别有个性的脸变得高端。

先不要说她丑！！！

作为开创中国模特在世界超模道路的第一模而言，

真的不得不说人家是真材实料，

实力如何不用说，

光相貌就秒杀平常人绕地球几个圈。

讲真如果是你，

你可以hold得住这样的造型吗？

让她时尚感满分的当然是因为她有你们唾弃的

1。细长眼睛

在纷纷割双眼皮的亚洲和遍布深眼窝的欧洲地区，拥有一对这么细长眼型的单眼皮眼睛真的不容易。在“美女如云”的世界里，正因为这双看起来让人有无限遐想的单眼皮，才显得跟波斯猫一般的独特。

在本来就细长的眼睛上，用眼线把眼睛画得极致的细长且上挑，如同中国水墨古画里的美女形象，增添了她的“神秘”色彩。

1。单眼皮而言，其实画多粗的眼线，只要一睁眼睛眼线就不见了。闭眼睛的时候，还怕吓着男生，所以一条浓黑内眼线很重要。

2。单眼皮的眼睛，很容易看起来变得十分细长，但是极致也是一种美。用眼线画出较为夸张的上调细长眼线，能把眼睛放大之外，还能凸显眼部的特点。

▽单品推荐▽

//塑形勾勒眼线笔-黑色

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为了单眼皮而特意推荐的一款类似“马克笔”笔头的眼线笔。在画细致部分的时候，可以用细尖的笔头完成，而需要大面积涂黑的时候，可使用整个笔头横面进行操作。非常适合眼线要画很粗的单眼皮，和要把双眼皮化成单眼皮的高端时尚儿。颜色浓黑，快干设计，无需担心因为眼线过粗，不容易干而造成的沾到眼周。

2。丰厚嘴唇

在如今，厚唇慢慢被人们接受，甚至有人为了唇部的丰厚而进行医美。走在时尚的前端超模吕燕，当然少不了丰厚的嘴唇，而且刚好是上下唇比为1：1.6的唇部“黄金比例”，细小的眼睛和丰满的唇部形成鲜明的对比，时尚度瞬间上升。

当然，如果你没有丰满的厚唇，甚至是小薄唇也没有关系，因为我们有整容级化妆术。

1。用唇线笔把本来的唇线往外画一圈，唇线笔的颜色要比唇膏要深色一点，使用唇线笔便于调整唇形和唇部的比例，而且唇妆更为整洁。

2。唇部中央可以用浅色的唇彩和唇蜜进行提亮，唇部会因此更加的丰满。也可以直接使用亮面的唇膏涂满唇部，凸显唇部的丰满。

//芭比波朗Bobbi Brown 盈彩润泽唇线笔

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唇线笔比起唇膏而言，更注重的是丝滑质感，只有丝滑才能保证唇线的完整顺滑好看。这款唇线笔的上色度极佳，质地为雾面，伴随很不错的持久度，最为适合需要把唇线画在唇周肌肤上的你。

同款小眼睛厚唇的高级脸男模当然是

张亮

张亮有着吕燕同款缝隙小眼，不过唇部比起吕燕更为棱角分明，更显男人味。脸部也有着“高级国际脸”必备的颧骨下方下陷，整个脸看起来张力十足，不亏是男神。

普通的特别——大表姐

而如今的中国超模标杆刘雯也必须拥有“高级脸”的，

不同于吕燕的超小眼睛和超丰满唇部，

刘雯拥有的是另外一种魔力。

笑的时候是唇红齿白的温柔，

工作的时候是坚定和冷酷的花木兰。

让她高级的是因为她有你们都有的

小双眼皮和厚小嘴之外还有

▼

丰满苹果肌和小方下巴

很多人因为自己的颧骨过高，看起来苹果肌太过丰满，或者是方下巴而感到不自信，甚至通过医美改造这样的外貌，可是天知道这就是“高级脸”的标配。刘雯拥有亚洲人常见的横向长的“大颧骨”，和方下巴，在没有化妆修容的情况下，也有像是打了修容，棱角分明，与娱乐圈里的明星常见的“玻尿酸”灯泡脸恰恰相反。

传说中克夫克财克子的棱角脸，现在可是最时尚的“高级”长相，而且因此大紫大红呢！

如果天生没有这样的“高级”条件的宝宝，也不会因此失去高级。用修容产品在颧骨下方和下颌骨处做修容，画出阴影，能使得脸型更加棱角分明之外，还能凸显苹果肌的丰满。

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修容光靠一个修容色还是不够的，深色修容色搭配高光色，能最大程度地调整脸型。而一个产品同时兼备这两个功能就再好不过了！这款产品的设计者能很好地洞悉纠结购买者的心，已经为使用者搭配好合适的高光和修容。当然细腻、顺滑的粉质和持久的效果，是作为专业彩妆产品必不可少的产品品质。

雎晓雯

特别灵动的小可爱

如果说今年的超模新秀中的标杆，

那非她莫属。

有些人会说她有点像“外星人”，

五官都特别小，

可是她的灵动、可爱无法超越。

让她高级的是除了她五官的精致小巧

还有

▼

灵动的表情

很多人因为自己的相貌不够“完美”，去做了很多医美，甚至是整容手术，可是这样做的结果会导致“姐妹兄弟很多”之外，还有表情僵硬。雎晓雯在很多的广告宣传片上，她灵动的表情和动作，让她得到了很多特别的机会和她人欣赏的目光，让她有“小精灵”之称。

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如果表情太多会有机会造成皱纹，或者导致面部肌肉的发达生长，有了美容仪的提拉按摩，能大大减少这种状况的发生。这台黑科技满满的美容仪，是通过仪器上的太阳能板对太阳的吸收，产生与人体生物相同的微电流，通过锗和铂金将微电流充分地传导给皮肤细胞，使得皮肤细胞的代谢功能得到恢复，刺激皮肤胶原蛋白的增加，从而起到提亮、抗皱纹的作用。而特殊设计的两滚轮的角度，能有类似“揉捏”的效果，放松面部肌肉。

-娱乐圈的高级脸-

舒淇

独特的性感

舒淇的五官比例不在娱乐圈的标致长相范围内，

但是她非一般的红。

那是因为人家有高级脸，

稍宽的眼距和厚宽丰满的嘴唇，

是她拥有“邦女郎”般的性感。

舒淇是台湾的小数民族，所以五官上与汉族人有所不一样，较宽的眼距和超级丰满的嘴唇，以及超级方的下颌都是舒淇的象征。可是整体看上去却出奇的舒服，还有意外的性感和“小野猫”的个性。无论在硬照上还是在电影上，她都把她相貌所能表现的特点和情感表现得玲离尽致。

让的高级脸锦上添花的是

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一头茂密的大波浪卷发

这样的五官配上浓密的黑色波浪卷发，增添了她的性感气息，而且显得她的脸更加的立体，以及修饰了她过方的脸。刘海向外翻卷，有一定的提拉视觉感，使得脸部看起来更加的紧致。

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卷发烫发很容易会使得头发受伤，毛躁的头发跟高级的五官可一点都不配哦。在修护受伤头发的大军里，推鸡最推荐的是这款，因其性价比最高而且功效及其强大。这款头发的修护精华霜产自泰国，所以在价格上较低，并且内含它特有的头发修护因子和氨基酸，在修复头发的同时还能防止日后因氧化而造成的头发受损。在推鸡亲自实验过后发现，干燥的的头发确实能在三分钟内变得肉眼可见的炒鸡顺滑，真的很奇迹！！！

孔孝真

因饱满而美

孔孝真是最近大红的韩国演员，

前身是一名模特，

有着与韩国大部分艺人都不一样的脸庞，

过于“特别”的脸孔也是她成名的一部分原因。

她不像任何一个人，

是在人群中一眼能记住的脸庞。

让的高级圆脸锦上添花的是

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不老的饱满

孔孝真是有着很多妹子所嫌弃的肿内双，已经“丰满”的圆笔头和鼻翼，过于圆润的脸蛋。但是这种圆上加圆的组合，却是亚洲女孩独有的特色，看似没有任何攻击性的脸庞总会给人不错的印象。配上她那似乎能洞穿事物的眼神，让她“普通”看起来不再普通。

可是圆脸非常容易下垂，因为脸上的肉过多，一旦下垂就显得极度的老态。让孔孝真时尚感长存的就是她常年的紧致，紧致的脸让脸上的圆显得不那么臃肿。

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圆脸其实并不害怕，害怕的是不够紧致。娇韵诗的V脸精华经过多年的研发和四代的改进，通过甄选柿果精萃，修护松弛肌肤纤维，紧致轮廓，有效解决“嘟嘟肉”的困扰，纤塑面颊。外加红球姜精萃帮助肌肤的多余排水，可以告别浮肿，恢复肌肤的水平衡。

还想去打玻尿酸吗？

自信的女孩不需要别人一一的认同，

因为不一样导致独特，

而独特是美的源泉。