同样都是“扁平地区” 为什么韩国妹子都那么五官立体

导读：要说韩国妹子的妆容可以说在亚洲地区是出神入化了，虽然最近流行的微整让许多女生的五官悄悄变得3D起来，但更多的还是她们悄咪咪的化妆技巧，其实秀智的脸是比较圆的，但由于高光和鼻影的立体感，就削减了圆脸，看起来性感中带有甜美。（来源：瑞丽网）

底妆和修容可以影响整个妆容的气质，一点点修容的技巧都会有很大的变化，亚洲人大部分都是肿眼泡的情况，所以眼窝的修饰就很重要，可以显得眼部轮廓深邃立体。今天就让亚洲美妆博主Pony来跟大家分享一些修容和底妆的技巧，让你在新年里派上大用场！

妆前第一步的补水保湿可要做到位，Pony选择的妆前乳含有金箔可以让皮肤更加提亮，需要注意的是妆前乳的上妆手法，要这样轻轻点拍开，涂匀，不要以为是妆前就囫囵的擦上一通噢！

持久的底妆除了先用妆前乳帮你打好基础以外，双层底妆想必你已经不是第一次听过了，选择一款滋润度比较高的粉底液，先用粉底刷在脸上刷出区域，再用浸泡好的彩妆蛋点晕开，然后再重复一遍刷底妆区域再点涂开，这样的底妆更加持久，也更加服帖。

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娇兰金钻焕彩凝露，蕴含金箔微粒的“精致”妆前打底，使用后，肌肤平滑柔软，润泽饱满，为精致持妆做好准备！

这一步的遮瑕大家都知道，不过还需要提醒一下嘴角两边也要遮盖一下，很多细节还是要注意到，很影响一个妆面的整体效果。

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4.2g遮瑕棒+4.5g 唇部遮瑕液，隐形瑕疵痘印

用粉饼点扑在不想反光的地方，比如眼下是必须要遮盖的，反光会让眼下的瑕疵看得更明显，如果有眼袋的话反光会更加明显。鼻翼两侧，眼皮上，额头都是反光重点，要记得用控油粉饼轻点遮盖住反光。

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遮盖毛孔，吸附油脂，保持肌肤清新舒适。

眉毛的部分需要准备一根眉笔和一根液体眉笔，先用眉笔把想要的轮廓画出来，然后用液体眉笔勾勒出根根分明的眉毛毛流，尤其是眉头的毛流感会影响眉毛整体的立体感。

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上色自然，不脱妆。

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适合所有皮肤的色调，打造阴影，让你的颧骨，鼻子和下巴更迷人。

以往的修容上都会选择棕色调的修容单品，但如果下手稍重就会出现络腮胡的bug，如果是在鼻翼两旁太深的颜色起不到立体感反而会让人觉得是画了两条棕线更为尴尬，所以灰色调的修容现在隆重向大家介绍，而且在修鼻子的时候记得可以横跨过鼻头涂抹，会显得鼻子更翘。

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专业化妆刷，纯手工雕琢而成，刷毛紧实浓密。