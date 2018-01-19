林允素颜不重要 我只想看她的口红试色

导读：要说现在看明星的素颜照，已经不是什么新鲜事儿了，各种丑的美的已经让人应接不暇！但是小编还是想说，林允的素颜我是真心服气的！而让我更加佩服的是她有勇气做这些口红颜色的试色，居然还很好看！（来源：太平洋时尚网）

不仅乳齿，林允这位大明星、兼“美妆博主”还是个敢于突破自我、勇于尝试的主儿~各种“大尺度”的尝试那是不在话下的。

作为一名偶像明星，玩起自拍来可以完全不顾形象，丑到粉丝都不认识却依旧怡然自得，Real接地气。

作为一名实打实的“美妆博主”，不仅认真又专业地分享美妆知识，玩起让人望而却步的唇色来根本也没有在怕的。浅紫色、湖蓝色、人鱼姬深紫色的唇膏说上嘴就上嘴。

虽然颜色略有些抓马，一点也不日常，但你还是不得不佩服她这试色做得也忒好看了，饱满紧实的唇部性感又迷人，几乎看不到唇纹，洁白的牙齿也露得恰到好处！感觉林允小姐姐的嘴可以单独出道了。

你一定很羡慕人家为啥各种唇色都能hold住，还Hold得很完美。下面就让小编告诉你吧！

一、不仅要唇红，还要齿白

古人有句话叫“唇红齿白”，红唇和洁白的牙齿常常联系在一起。现在随着唇膏的颜色越来越多，女孩们喜欢的不仅仅是“红唇”了，但是“齿白”却是永恒的选择！要不然，如果林允小姐姐操着一口大黄牙试唇色岂不是在祸害自己？

想要有一口大白牙，不仅是保证牙面的干净整洁无污垢，牙缝里面常常容易被忽视的也不能轻易放过，这样才能彻底的保证牙齿整体的洁白度和健康。

产品推荐：

飞利浦 Sonicare AirFloss喷气式洁牙器

飞利浦这款洁牙器可以说是相当强大和实用了，解决了牙刷刷不到牙缝、以及使用牙线不便的问题。

运用微爆气流技术压缩气流产生高速水雾，每次只需不到60秒就可温和且强效地清洁牙缝，防止牙菌斑的产生。另外符合人体工学的手柄设计，使用起来特别地得心应手，居家必备！

Propolinse 樱花漱口水

这款樱花漱口水曾荣获cosme大赏，之前也在王菲的化妆台上出现过，所以名声大噪。

首先从包装上看，整瓶粉嫩的色调就很圈粉，然后它很温和，入口后不辣不呛；液体是褐黄色的，味道有点甜。含有美白成分，可以洁净亮白；经常使用可在牙齿上形成氟素保护膜，长效保护牙齿，远离蛀牙；更有除口臭组合，让口气变得更加清晰。

其二，唇部清洁要到位

想要将唇色涂得好看，唇部肌肤有过硬的“品质”才行！平时做唇部护理的时候一样要卸干净，卸不干净就容易素色沉淀，加深唇色，影响唇膏上唇之后的颜色。另外，一个月一次的唇部去角质工作也是必不可少的！达到深层清洁效果的同时甩掉死皮，还你一个干净又平滑的唇肌。

产品推荐：

曼丹 眼唇专用卸妆液

卸妆油界的平价战斗机，不仅性价比超高，而且温和不刺激，味道也不大。

使用之前先摇匀让水油充分结合，然后倒在卸妆棉上敷一敷，然后轻轻擦拭，什么防水眼线眼影、不掉色唇妆统统卸下来了，至今未发现卸不下的！ 用完之后还不会有油腻的感觉，妥妥地可以无限回购！

e.l.f。 红糖唇部去角质磨砂膏

和普通唇膏一样的大小，黑色的包装看起来质感满满。带有甜甜的红糖味，就和平时喝的红糖水的味儿一样，每次涂在嘴上都好想咬一口哈哈哈。

上嘴磨完之后可以很快就将死皮磨掉，磨完之后最好要涂上一层唇膏哦！并且，第一次使用记得刮掉表层的蜂蜡~

其三，做好妆前准备

除了保证自己在原有的唇色上不会加深，更要保证唇部的平滑度，试想如果嘴唇本身就布满细纹，即便是用全世界最好用的口红也很难涂出好看的嘴唇啦！日常勤劳地涂唇膏准没错，一周两到三次再做个唇膜进行深度滋养，还你一口好唇部。

如果平时护唇的工作没做到位或者想要涂丝绒等比较容易让唇部干燥的唇膏，来一只唇部打底膏就可以让你的唇色美出新高度。

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EVE LOM 修护唇霜

EVE LOM这款唇霜是小小的一罐，从外包装上看感觉像是它家很有名的卸妆霜的缩小版。

质地偏浓厚，上嘴之后有薄荷的清凉感，很舒服。只要在嘴上涂上一层，第二天就可以看到嘴唇变得水嫩了。

圣罗兰 黑丝缎丰唇露

YSL号称这款丰唇蜜含有3合1护唇精华，集滋润，去角质，打底护色于一身。实际上滋润度和打底护色确实是不错的，上嘴之后，明显感觉到嘴唇的唇纹变少了。

而且用它打了一层底之后，上比较干的口红都不会觉得伤唇部；平时没有做好唇部护理工作，急救时用它，一抹就抚平了干燥的死皮，打造完美唇妆完全无压力。