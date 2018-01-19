汪东城和藤井丽娜恋爱了 我只关心Carry得住女神的南瓜唇色

导读：昨天的微博又“炸”出了一段新恋情，消失在大家视野里的前飞轮海成员汪东城竟然跟日本名模藤井丽娜恋爱了！！！！虽然没有鹿晗和关晓彤的恋情那么“爆”，那也是给最近负面消息频出的娱乐圈带来了点“新鲜血液”。（来源：爱丽时尚网）

这对CP也并不是空降，2013年汪东城就发微博示爱过。结果竟是个无聊的愚人节，让吃瓜群众们嘘声一片。

在那之后小汪同学也没有间断表达对女神的爱，比如这条微博。。。。。。

终于在2018，这段励志的追女神恋情，开花结果了？果然人不能没有梦想，万一实现了呢！

但是“一厢情愿”的男主已经公开恋情的抛出了橄榄枝，高冷的女主仿佛没有什么动向，并且晒出了和友人吃烤肉的聚餐照。

这场跨国的真爱戏，你俩要不要先串串戏呢？不过比起这场恋情，小编更关心的是消失在视野里很久的小姐姐藤井丽娜。

藤井莉娜肯定是不少80、90后不论男女心中的女神，在杂志风靡的那些年。作为Vivi的专属模特，藤井丽娜凭借嘴角带着两颗性感又对称的痣和诱人的身材俘获了不少粉丝。

不过随着传统媒体的衰落，她也慢慢的消失出了大家的视野。当年VIVI最火的6位模特，也都过起了平淡生活结婚生子。不过细细翻阅藤井丽娜的Ins，她可是低调的带领潮流呢。比如这carry住众多女神的南瓜唇色，她也“爱不释手”！

进入冬季红色系就占领了唇膏的市场，姨妈色、酒红色、正红色、橘红色等等等，没有个红色系的唇膏冬天都过不好一样。不过最近流行的“南瓜色”唇膏仿佛要接棒红色成为今年秋冬的热门色！

卡戴珊家族涉足美妆界最深的Kylie Jenner，一向很喜爱“土色系”的唇膏，涂在她厚厚的嘴唇特别性感。但是土色系对于亚洲人却很难驾驭，看到这点的金老板，果断换了“南瓜色”唇膏。预计Kylie自己的品牌又会大赚一笔。

南瓜色唇膏红色带一点橘，除了可以改善脸色，而且可以hold住任何肤色。

可儿换上南瓜色唇膏，整个人也换了不一样的感觉，低调不平凡十分优雅。

今年冬天想变成女神，你还需要这些南瓜色助力！

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汪东城和藤井丽娜恋爱了？Whocare！我只关心Carry得住女神的南瓜唇色

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