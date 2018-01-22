冬季不来一波日杂血色颊怎么做时髦小猫咪

导读：哎呀，居然一不小心就比日系麻豆小姐姐还可爱了呢！（来源：太平洋时尚网）

HI呀我是你们今日冷到不想动，终日迷恋日杂小姐姐的可口颜的小A妹啊~

日杂年年有，每年妆容都轮着换，连个当季时髦妆容的尾巴都没抓住你就给我又换了一拨。

不过不要紧，再怎么换，一抹极具血色感的腮红始终稳居妆容榜首位！尤其是衣物都看似臃肿紧裹的冬天，围巾之下满满血色的模样可是很撩boy的！

面带自然红晕也给冬日的寒冷添了些许温暖，让人忍不住要关注~（艾玛说的就是森绘梨佳这样的温热迷人脸！）

表示超想get同款啊！赶紧下拉看看这些甜蜜气氛满分的大热腮红！拥有一个，你会发现打造出可爱的蜜运血色感敲简单的！

超赞的日系腮红推荐

香奈儿多效修容彩盘9g/RMB640

（170号）

遮瑕高光腮红三合一盘子。官网上150浅色那盘早就抢光光了（白眼翻腾三周半），大概是这款整体下来更日常，遮瑕的色号也适合大部分妹子（？）。

相比较个人更喜欢170 BEIGE INTENSE ，尤其值得赞的是这个的腮红膏部分是正红色的，涂抹起来妆效非常可人，透出宛如天生的混血血色感！用来涂在唇上也很娇俏，而且质地一点不干！

JILLSTUART甜蜜爱恋腮红8g/RMB300

05 阳光假日

这个完全炸裂我的少女心！！四种少女色彩，你可以自由混合打造喜爱的色彩与质感！能适时依心情与想呈现的感觉作调整，恣意混用四种不同的色彩及质感，打造属于自己的独特迷人表情，可爱的，活泼的，还有公主系的外包装，我只能说，我要献上我的钱包！

雅诗兰黛花漾倾慕唇颊棒 8g/RMB320

02 PINK

清新香草香气感觉在轻轻品尝香草cup cake，轻盈粉质配方像在抹cup cake上的奶油融合真彩颜料和光学成分，一抹就能抹出少女般娇羞红晕~~表示不会太浓重像隔壁啊花耶~我说真的啊！

颜色也是非常hit的MLBB风，喜欢自然妆感的妹子包包里必须备一根！~~好软萌~~

乔治·阿玛尼极缎妍柔液体胭脂15ml /RMB450

阿玛尼爸爸家不但是底妆赞，腮红同样很撩！这款结合‘白水莲植萃精华’和‘极缎丝柔智慧色彩科技’的液体胭脂，绝对是你伪妆的最佳搭档。亲测保湿力刚刚，轻盈质地在脸上抹开宛如天然红晕，少女们就在双颊绽放全世界最美好的光晕吧！

魅可立体绒光腮红6.5g/RMB280

SWEETS FOR MY SWEET

M家新品怎能不get一个！冬季绒面什么的质地最喜欢了，颜色real多，各个色号的小名儿也是甜到沁入心脾。即便是手残星人轻轻一抹，就能打造完美元气妆效。再也不用再担心冬日妆容太沉闷了，约会、上班都可以用一抹点睛之粉来打造好气色！

THREEColor Veil for Cheeks腮红

约RMB145/4g

13号色

THREE也是个极好的品牌！这次推它的腮红！色柔柔的，雾面哑光的，柔滑细腻粉质，单抹或者可以和任何颜色混搭，都是非常好看的。喜欢看日杂的宝宝们一定对它不陌生，还常拿奖啊好不好！

摇身就变成了日杂里头可爱的小姐姐了！哎呀好害羞！