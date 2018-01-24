周冬雨瘦脸高招没眼看 会修容的我选择拒绝

导语：有一张精致迷人的小脸是每个女生的终极愿望，明星们也不例外。日前，周冬雨亲自出镜，给网友们拍摄了一条瘦脸教学视频，看过视频之后，我只想说：还好我会修容，这个瘦脸教程我！拒！绝！

周冬雨的“缩头术”视频是由好闺（损）蜜（友）马思纯在微博上发布的，只见视频中，周冬雨亲自下场，说要为大家有头大困扰的朋友们介绍一个“缩头术”。而这个神奇的法术就是把连帽卫衣的帽子戴上之后，将抽绳拉紧。没眼看啊真是~~

这样的神奇小脸术，实在让我们不知道说什么好。看到这里，不由得想到，还好自己用不上这个魔法，不是因为天生脸小，而是因为会修容啊。

没有一个女生会嫌自己脸小吧，即使已经是巴掌脸的明星们，都希望自己的脸可以更小，再小一点。在瘦脸这条路上永无止境的我们，除了求助医美，看来最简单有效的办法，就是修容了。

虽然酒窝的甜度和减龄度都是明摆着的事儿，但wuli颖宝就要“叫板不服”，天生babyface的颖宝在镜头前就已经吃上一亏，如今没有酒窝真的是要输掉一截，不过颖宝的粉丝们不要着急，虽然没有天赐酒窝但颖宝却有一道“侧颜光”，减龄小脸都可以易如反掌。

减龄的“侧颜光”到底是个什么梗

一张对比图就可以清晰看到“侧颜光”到底是个什么操作，就是脸颊在苹果肌处的一道斜上45度的光泽感，虽然只有这一抹亮度但相比没有光泽感的妆容来说，减龄5岁可不是梦。比起哑光的妆面人也看起来活泼了不少，最重要的就是这一道光让颖宝的脸型立马变得更加立体。

欧阳娜娜刘雯天赐酒窝减龄没得说但“侧颜光”优点绝不止一个

减龄一个世纪向00后看齐

林允小公举的酒窝也是没得说，笑起来也是让人甜到骺，虽然身着珠宝头戴皇冠的林允却怎么看怎么都像豪门的富太太，少说也是30有加，但和欧阳娜娜的合影中就是这一抹“侧颜光”直接变身00后的同班同学，可见“侧颜光”可以直接减掉一个时代噢！

“侧颜光”给你打出3D光

大表姐的酒窝+“侧颜光”的组合杀真的是没有几个人能顶得住，因为模特的身份总会拍出各种酷酷的照片，根据剧情需要也会底妆全部哑光毫无光泽感，五官轮廓也难免会变得不够清晰，这可让大表姐看起来老了不止5岁，幸好私下刘雯经常带“侧颜光”出镜，减龄不说还会让她五官看起来更加立体。

波浪头三七分可是你们的甜姐米兰达可儿的标准造型，估计这应该是造型师专门为小圆脸的她定制的瘦脸方案，不过发型师精心的设计都比不上这一摸“侧颜光”瘦的快速，没有光泽的脸蛋看起来有点“实”，而加上“侧颜光”的脸却看起来活泼了很多，而且视觉上也会瘦上1cm哦！

“包子脸”女主实力示范“侧颜光”不是苹果光

我们常说的苹果光就是在苹果肌上的两块高光点，这种高光对于苹果肌不发达，脸型消瘦不立体的的女生来说可以说是瞬间饱满的神器，让脸型看起来更加立体，但对于脸型本身比较圆苹果肌也发达的女生来说，苹果光的出现只能让她看起来变成包子脸。

如果你以为“苹果光”就是这次的“侧颜光”那真的是错了，对于颖宝这样脸型圆圆的女生来说同样是圆成灯泡一般的苹果光只会让她的脸看起来更肿胀轮廓感会变得模糊，在视觉上直接就被两个苹果光吸引到，也不是不怪有人说wuli颖宝是“小胖”。

娃娃脸的谭松韵之前因为发型太老被网友一顿吐槽，不过现在看来显老的原因也不单单是发型的问题，而是这苹果光太明显，对于圆脸的女生来说正面的光泽感直接让脸部变得膨胀，好在现在换了发型也将苹果光换成了侧颜光，颜值直线上升有没有。

林依晨的娃娃脸也是她减龄的招牌，可化妆师总是在关键时刻给她脸上的光泽度遮盖上，看起来脸如饼一样平，而且额头的光泽感没有连贯性看起来好像出油了一样，但最近的林依晨似乎给化妆师加了鸡腿，“侧颜光”让她看起来脸小了一圈还显小不少。

减龄 瘦脸 立体五官三合一的“侧颜光”怎么画

一般来说“侧颜光”都和腮红在一起，所以想要把“侧颜光”玩到6就要学会腮红的打造方法。

腮红工具&呈现效果

工具：圆头刷

效果：最显色

圆圆的刷头可以吃住腮红粉，不容易掉落，而比较密实的刷头能够将腮红全部贴合在面颊，所以显色度很高，如果是日常妆容不太建议用圆头刷，掌控不好就有可能是俩坨火焰。

工具：手指

效果：自然好气色

都说手指是最好的底妆工具，在腮红上用手指拍打能增加透明度，而且手指的温度可以将腮红膏晕开的更为自然，适合日常妆完全hold住。

工具：美妆蛋

效果：服帖自然

将腮红膏点涂在脸颊再用湿润的美妆蛋按自己想要的形状拍开，兼具了刷子的易画形状和指拍的自然，使腮红更加服帖于面部。

特殊技巧

如果你不是彩妆大咖的话那么唇色和腮红要保持同一色调的规则还是要遵守，不过腮红稍稍淡两度会看起来更自然，脸部比例、颜色轻重也更加平衡。如果唇膏的颜色过重可以和粉底液混合使用，刚刚好淡俩度。