唐嫣领衔来一发会呼吸的妆

导读：被湿漉漉的天气折磨疯了，人闷着，肌肤闷着，简直不想化妆了！听说贵圈的各位小仙女们可不怕，一个会呼吸的妆在这种鬼天气里依旧美得冒泡~！（来源：太平洋时尚）

在北方小伙伴已经大雪连天的这个时分，南方狗表示此时我们这边的冬天是极为情绪化的，一下阴雨连天还升温让我仿佛掉进了春天（what？？？）湿漉漉！整个人都快被闷死了！还如何游戏？这种天气下还带妆简直要上天！有破解的方法吗？表示人已崩溃感觉无法呼吸啊~

这个时候身体粘头发粘。。。。妆容也全沾一脸。（真。生无可恋）不妨来个会呼吸的妆容！敲黑板时间到~什么是会呼吸的妆容呢？

这个时候身体粘头发粘。。。。妆容也全沾一脸。（真。生无可恋）不妨来个会呼吸的妆容！敲黑板时间到~什这个时候身体粘头发粘。。。。妆容也全沾一脸。（真。生无可恋）不妨来个会呼吸的妆容！敲黑板时间到~什么是会呼吸的妆容呢？么是会呼吸的妆容呢？

“会呼吸的妆容”顾名思义就是妆容十分裸透干净，不会有过多色彩堆叠，而且是看不见肌肤瑕疵，感觉每个毛孔都在呼吸的妆容！真是隔着屏幕都能感受到的高颜值~

+会呼吸的通透底妆+

而带着行走的会呼吸妆容的宝宝，都是颜值界的楷模！贵圈里可是不少哟。大家来瞧瞧在蜜运中的唐嫣小姐姐，不但衣Q越来越高，人也何时都美得自带镁光灯呀！

每次亮相，都带着与肌肤贴合度real高的完美底妆！直教人舔屏！本来就姣好的肌肤经过完美底妆的修饰之后更为光彩夺目。小姐姐真的很闪耀~

大美糖这种裸透底妆比传统的水光妆亮度要低一点，略为哑光，但是整体肌肤不是哑光妆那种干巴巴的既视感，是水嫩嫩的透亮感！

喏，学习的时间到了，什么是好的会呼吸妆？服帖度real高，与肌肤自体融合，在很难搞的鼻翼、嘴角处也不会卡粉浮粉！小姐姐的妆容真的可以打到99分！

人人公认长相标志宋茜也是会呼吸妆的常客~这宛如少女一般的通透妆容，直男还能分得出是不是素颜？（简直不可能啊）

不只是大片美得无法呼吸，真正美得人是出个活动都美疯的！这水光透亮的完美肌肤，简直完爆仗着年轻就乱化妆的傻妹子们啊！（还在往脸上糊墙的妹子们啊，你们快醒醒）

有没有被这样的“伪妆术”给撩到？虽说好肌肤是打造出好底妆的前提，不过要是底妆乱来，再好的底子可以说也是废了啊~

这个时候众手残星人表示尴尬了，单凭我那邪恶的小手是咋整都刷墙。。。。。。我们往往会将自己刷成白墙，在粉底液中浮浮沉沉还纠结何时才能刷出好底妆？

想得到清透底妆，首先你可以增加几个小工具。一个是化妆师级别的扁平粉底刷，先把粉底液倒在手背，再用刷子分次沾取粉底，再在脸上横向刷开，记得要重分横向刷开，这样底妆才会薄哦！

很热门的美妆蛋蛋也是打造会呼吸妆的一把好手~将粉底液在脸上分区涂抹，将美妆蛋用轻按压打圈的方式将粉底晕开，就会获得透薄的雾面妆感哦！

还有一招，让我们简化繁杂的上妆程序，轻松get到水光会呼吸底妆，来一发气垫BB也是不错的！~

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雅诗兰黛 持妆无瑕气垫粉霜 RMB420/12g

其中的多效轻盈粉底液，由多种专业护肤成份调和而成，打底、补水双管齐下，能控制油脂，让肌肤远离油光，即刻润泽明亮，容光焕发。使用后肌肤透亮，宛若新生

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雪花秀 致美润白气垫粉底液花蝶限量版 RMB450/15g*2

直击黑、红、黄“三色晦暗”问题，坚固肌肤的美白防御体系，帮你打造剔透如光的无瑕“表白肌”，由内而外焕发光彩，成为他心目中的完美女神。

+ 无暇干净不闷肌 +

除了透亮的粉底之外，一个会呼吸的妆容，还不能让诸如肌肤瑕疵都暗黄等妖魔鬼怪坏事！一脸黑眼圈，繁星般痘印看起来整个妆容就脏兮兮的，不但无法直视，还让人感到自己急需人工呼吸。（快来救我）

这样可怕的妆面是不会出现在任何时候都要完美的脸上的~眼圈、小瑕疵全都不会见到哦。

妆面没有过多奇怪的色彩，就像是妆面不会出错的诗宝这样子哒~无暇白净~十分讨喜。这个时候就要做好完美遮瑕术了~将恼人肌肤问题都隐形！

遮瑕TIPS：

先在需要遮盖的部位涂上适量遮瑕膏，先点压，再拍匀。如果是发黑的瑕疵可以先用紫色遮瑕涂抹；若是发红痘痘可以用绿色遮瑕先行遮盖，后续再使用肤色遮瑕，这样能大大提升遮瑕力！

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全面遮瑕的幼滑配方，搭配独特的创新型柔软面料质感的海绵刷头，可轻松将遮瑕液融入肤色，自然修饰瑕疵并有效遮盖黑眼圈，打造出无瑕匀净的持久雾柔妆效。

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