移动客户端

10个小技巧在家也能搞定新年美甲

2018年01月31日 17:43 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导读：年前事情多，想去美甲店却没时间？学会了这些美甲技巧，何必非去美甲店，在家分分钟搞定一款新年美甲，好看又省银子！（来源：YOKA时尚网）

　　年前事情多，想去美甲店却没时间？学会了这些美甲技巧，何必非去美甲店，在家分分钟搞定一款新年美甲，好看又省银子，再也不用挤时间去美甲了！

　　1、不会画画也会用的美甲贴纸

　　纯色的指甲油看起来太单调？画出带图案的美甲并不难哦！这种美甲贴纸就很容易买到，只要按照喜好贴在指甲上再涂指甲油，然后撕掉，就能拥有完美的图案，还能自己创意组合。

　　2、塑料纸染出的水墨画

　　最近水墨风格的美甲图案也是大热，美甲达人们纷纷在晒，这种样式自己也能做出来？原来是用塑料纸，团成一团，再沾取甲油随意拍在底色上，还真是简单又不羁的画法呢。

　　3、海绵不仅能去污，更是美甲高手

　　海绵的妙用可不止去污洗杯子，在美甲界的用处可大着呢，取一小块在黑色底色的指甲上拍上不同的亮片色，一款星空美甲就出来了。

　　亮片指甲油非常不容易涂匀，如果涂太厚又不美观还容易掉。这时就可以在第一层亮片甲油干后，用海绵沾上指甲油，再按压一层，哪里不匀按哪里，就非常均匀了，最后再上层亮油，完美！

==

　　用过的海绵先别扔，剪掉一层还能当新的用，简直不要太省钱！

　　4、防溢胶让你发挥更自如

　　在做星空甲时还有个问题就是海绵没有那么精准，常常就涂到甲缘上了，用防溢胶就方便多了，先在指甲周围涂好，等胶干后再大胆的涂指甲油，最后只需轻轻揭下干了的胶就得到超干净的指甲形状了。

　　5、黑色卡子绘出调皮波点

　　最最普通的黑色卡子用来做美甲也毫不逊色，利用前面圆形的头，就能画出复古的波点美甲，是不是超级简单呢？

　　6、够自信就用牙签画

　　有绘画基础的姑娘看过来，手边没有美甲专用的小刷子时，拿牙签代替来画精细的线条也很顺手，还避免了刷子因使用力度的不同线条有粗有细的尴尬。

　　7、牙线压出时髦格纹甲

　　涂上一层较厚的甲油，在半干的时候，用牙线斜着轻压出格纹的形状，是不是超级时髦？

　　8、荧光色浅色怎么涂

　　喜欢美甲的女孩都知道浅色的指甲油很难显色，涂好几遍也不一定能盖住本身的肉色。

　　其实用白色指甲油来打底，这个问题就解决了！显色度超棒！

　　学会这么多美甲小招术，还怕在家做不出好看的指甲吗？动手给自己来个特别的新年开运甲吧！

标签: 美甲店小技巧美甲新年

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

今天才知道，现在的礼服都很喜庆，新娘不穿白色婚纱的原因了

[详细]
2017年12月25日 19:59
新娘 婚纱 礼服 白色 喜庆

这种化妆前后对比太酷炫了！美妆化妆化妆后和素颜差距很大 ​

这种化妆前后对比太酷炫了！ ​[详细]
2018年01月22日 18:21
化妆 美妆 素颜 差距

泰国妹纸三人组舞蹈SIGNAL，高跟鞋成了全场的亮点

[详细]
2018年01月12日 13:19
舞蹈 高跟鞋 三人组 亮点 全场

拜金女上错卫生间淡定化妆，求救美女给包纸巾原来是要干这事啊

[详细]
2018年01月20日 12:28
美女 纸巾 卫生间 化妆 求救

农村小媳妇，穿着绿色短裙子，广场上跳起来，一步一踩，真好看

[详细]
2018年01月03日 11:21
裙子 穿着 农村 绿色 好看