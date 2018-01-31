10个小技巧在家也能搞定新年美甲

导读：年前事情多，想去美甲店却没时间？学会了这些美甲技巧，何必非去美甲店，在家分分钟搞定一款新年美甲，好看又省银子！（来源：YOKA时尚网）

年前事情多，想去美甲店却没时间？学会了这些美甲技巧，何必非去美甲店，在家分分钟搞定一款新年美甲，好看又省银子，再也不用挤时间去美甲了！

1、不会画画也会用的美甲贴纸

纯色的指甲油看起来太单调？画出带图案的美甲并不难哦！这种美甲贴纸就很容易买到，只要按照喜好贴在指甲上再涂指甲油，然后撕掉，就能拥有完美的图案，还能自己创意组合。

2、塑料纸染出的水墨画

最近水墨风格的美甲图案也是大热，美甲达人们纷纷在晒，这种样式自己也能做出来？原来是用塑料纸，团成一团，再沾取甲油随意拍在底色上，还真是简单又不羁的画法呢。

3、海绵不仅能去污，更是美甲高手

海绵的妙用可不止去污洗杯子，在美甲界的用处可大着呢，取一小块在黑色底色的指甲上拍上不同的亮片色，一款星空美甲就出来了。

亮片指甲油非常不容易涂匀，如果涂太厚又不美观还容易掉。这时就可以在第一层亮片甲油干后，用海绵沾上指甲油，再按压一层，哪里不匀按哪里，就非常均匀了，最后再上层亮油，完美！

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用过的海绵先别扔，剪掉一层还能当新的用，简直不要太省钱！

4、防溢胶让你发挥更自如

在做星空甲时还有个问题就是海绵没有那么精准，常常就涂到甲缘上了，用防溢胶就方便多了，先在指甲周围涂好，等胶干后再大胆的涂指甲油，最后只需轻轻揭下干了的胶就得到超干净的指甲形状了。

5、黑色卡子绘出调皮波点

最最普通的黑色卡子用来做美甲也毫不逊色，利用前面圆形的头，就能画出复古的波点美甲，是不是超级简单呢？

6、够自信就用牙签画

有绘画基础的姑娘看过来，手边没有美甲专用的小刷子时，拿牙签代替来画精细的线条也很顺手，还避免了刷子因使用力度的不同线条有粗有细的尴尬。

7、牙线压出时髦格纹甲

涂上一层较厚的甲油，在半干的时候，用牙线斜着轻压出格纹的形状，是不是超级时髦？

8、荧光色浅色怎么涂

喜欢美甲的女孩都知道浅色的指甲油很难显色，涂好几遍也不一定能盖住本身的肉色。

其实用白色指甲油来打底，这个问题就解决了！显色度超棒！

学会这么多美甲小招术，还怕在家做不出好看的指甲吗？动手给自己来个特别的新年开运甲吧！