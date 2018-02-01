张灯结彩焕红妆 新年耀你更红

导读：又是一年春节到，辞旧迎新的日子怎么能少了一抹年味十足的亮丽红？从悬挂在大街小巷的红灯笼，到承载着满满祝愿的对联，红色总是传递着吉祥美好的愿望。打开新一年美力的正确方式——张灯结彩焕“红”妆，“耀”你越红越美！（来源：YOKA时尚网）

亮眼红唇，开启新年好运

新年要想“红“运来，还得从“红唇”开始换新妆。气场满满的正红色已是过年标配，但美力从来不是单一，打造恣意多变吸睛红唇的秘籍就在这里！金属光泽感、水光亮彩感、哑光高质感，超多唇妆潮品强势来袭，巧用不同质感打造花样红唇，扮靓开运美力！更有新年定制的高颜值大牌限量惊喜，送你专属新年礼！

LANCOME兰蔻菁纯柔润丝亮金属唇膏

日常色号的粉红橘总是和闺蜜撞色？何不叠加金属唇膏，让红唇焕发新生机。

LANCOME兰蔻菁纯柔润丝亮金属唇膏首次来袭，多款时髦新色，单涂或与红色系叠加，即刻拥有优雅烟熏玫瑰唇，点亮整体妆容，做派对上最出挑的cool girl。

GIVENCHY纪梵希高定香榭天鹅绒唇膏

新年伊始，当然少不了让人剁手不止的限量大牌，GIVENCHY纪梵希高定香榭天鹅绒唇膏323圣诞限量版以星空限量版再次挥洒创意，在如银河般绚烂璀璨的包裹中，是天鹅绒般柔滑触感带来柔和质地，是高饱和的色彩传递浓厚张力，让唇妆也能拥有限量版的精致浓郁！

DIOR克丽丝汀迪奥烈艳蓝金唇膏（双色双效）把两种不同质地做夹心结合，外围高显色的柔雾妆感轻松描绘唇峰轮廓，中间夹心部位丰唇感的金属光泽实现妆效立体， 自然感十足的粉雾金属订制唇型，一支唇膏也能hold住。

SHU UEMURA植村秀全新无色限唇膏

此外，还有别样独特的SHU UEMURA植村秀全新无色限唇膏，全新色彩，多样混搭，定制专属于你的美力。长效滋润的淡化唇纹功能，更能打造立体柔滑、娇嫩润泽的水光红唇。

GUERLAIN娇兰臻彩宝石限量唇膏

唇膏中的“珠宝”珍品，GUERLAIN娇兰臻彩宝石限量唇膏独特的双镜面设计，饱满的色彩和滋润的质地，是唇间的时尚与愉悦，两款闪耀不同红色光泽的唇膏，任你选择。

当红美瓶，打造无暇肌肤

想要让美力加倍，只有鲜亮红唇怎么够？有完美肌肤做基础，才能成就最靓丽的妆容。想拥有无暇肌肤，需掌握三大要素：整体护理+滋润+美白。在保持日常护理的基础上，着重深层修护与滋养，才能全方位打造红润光泽好肌质，焕发内在年轻光彩。多款炙手可热的新品及限量美瓶，为你点亮新年美肌，衬出各色彩妆，助你“红”运连连！

NUXE欧树多效滋养干爽护理油

若要肤白貌美，第一要义是不能怠慢日常最基础的护肤，NUXE欧树多效滋养干爽护理油富含6种源自大自然的珍贵植物精油，完美配比，可与任何护肤品混合使用，极速修护滋润皮肤。

FRESH馥蕾诗红茶紧致盈透精华液

FRESH馥蕾诗红茶紧致盈透精华液蕴含高浓度红茶酵母精粹，能双重抵御污染， 呈现八重肌肤功效，轻薄透亮的质地易于吸收，为促进后续护肤功效加乘，被称为精华前的精华。

LANCOME兰蔻菁纯玫瑰安眠水

LANCOME兰蔻菁纯玫瑰安眠面膜

除了白天，夜晚的睡眠时间也是肌肤自我修复的黄金时期，LANCOME兰蔻菁纯玫瑰安眠水和安眠面膜富含看得见的玫瑰花瓣和天然的玫瑰精粹，深层保湿，镇静舒缓，让肌肤犹如玫瑰花瓣般细腻柔软，在每一天的清晨绽放鲜活能量。

SK-II护肤精华露

如需进一步重点修复，改善肌肤状态，SK-II护肤精华露不会让你失望，每瓶神仙水含有大量的天然酵母萃取物PITERA，同步提升5大美肌维度，淡化肌肤问题，让皮肤晶莹剔透。让人惊喜的新年限量版更将推出红色包装，开启鸿运，让你当红不让！

DIOR迪奥未来新肌系列

同时，全新DIOR迪奥未来新肌系列包含五种不同功效精华和一款乳霜，搭配使用打造一体式护肤，前瞻性阻断初老现象，从源头抵抗肌肤氧化，更持久保持肌肤年轻状态。

浪漫香氛，点缀完美红颜

新年伊始，馥郁的香氛总能给美一些附加分，让你的美力更完整，更能让你的寒冬温暖宜人！它既可以萦绕在腕间，也可以存留于裙摆，点滴即可创造无限芬芳。不同的香气留存在生命中的珍贵时刻，或是纯净淡雅的爱恋，或是热情浓烈的相聚，或是直率俏皮的冒险，足以勾起你的一抹情怀，美妙至极！

TIFFANY蒂芙尼女士香氛

蒂芙尼时隔14年再次推出Tiffany & Co同名香水， TIFFANY蒂芙尼女士香氛延续蒂芙尼珠宝的4大经典传承，奢华，优雅，迷人，浪漫，精细切割水晶般的瓶身，经典“蒂芙尼蓝”色缎带，最闪耀的“液体钻石”助你以最美的方式开启2018！

LOEWE罗意威001男士香水

在给自己扮美的同时，也不要忘记给身边的爱人带来惊喜礼物——LOEWE罗意威001男士香水以东方檀木香为基调，精致地结合了佛手柑、柏树、檀香木和白麝香等各种香调，优雅又讲究，而LOEWE罗意威001女士香水融合了埃及茉莉、香草等女性香调，同时又带有独特的植物芬芳，细腻又清爽。性感女香，迷人男香，又能巧妙结合创造出第三种独特的韵味，抒写着它们之间的相遇和对话。

换上全新“红”妆， 新年才能“耀”你更红，爱美的你快来SEPHORA丝芙兰挑选专属你的新年“红”妆吧！