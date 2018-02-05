浪漫粉唇妆 情人节脱单就靠它了

导读：一眨眼情人节又要来了，少女心爆棚的你终于可以正大光明地打扮得pink pink去约会啦！反正粉色是情人节的标配，到时候可没人会说你是要装嫩。化上一个精致的桃花妆，让你的TA唇唇欲动，还怕这个情人节会不够浪漫么？（来源：YOKA时尚）

都说红唇魅惑，其实粉唇也能性感撩人，粉嘟嘟的唇色让人一看就有想亲上去的冲动。亚洲的女星们也特别钟爱粉色唇，减龄扮嫩，抹上粉唇，重回少女时代。

粉唇如何选？

但是呢，如果粉唇涂不好，不仅会装嫩失败，还会让你看起来又土又黑，气质上掉下来了一大截。

而且，粉色唇膏一般都比较“冷”，所以对于黄皮来说，就具有一定的挑战性，所以，在选择粉色系唇膏时，尽量选择偏豆沙色系或者偏红一点的“暖”色，能更好地避开“雷区”。

粉唇减龄又招桃花：

粉唇妆容怎样最好看？

很多人以为情人节桃花妆就是非常夸张的浓烟妆容，虽然要惊艳，但是不切实际。所有美女人们画桃花妆的时候，千万不要以为一堆桃红色的上脸就招桃花了，这样有可能会吓到你的另一半或者别人的男人哦！只要突出可爱的嘟嘟唇就够啦！

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