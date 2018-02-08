力压倪妮成亚洲最时尚面孔 热巴的永不出错妆容我服

导语：热巴在变更美的路上一发不可收拾，时尚大片每组都能用惊艳来形容，微博上的自拍生活照也成了美女们自拍的范本，编辑深扒了一下热巴的各种照片和大片，发现她的妆容几乎从不出错，可以说是360度零死角美女。（编辑：Levin）

英国杂志I-MAGAZINE评选的“2017亚洲时尚面孔”排行榜单 女星榜

日前，由英国杂志I-MAGAZINE评选的“2017亚洲时尚面孔”排行榜单（I-MAGAZINE FASHION FACE AWARD YEAR 2017）发布，迪丽热巴夺冠，倪妮排第二，第三四五分别是韩国女星朴信惠、秀智和宋智孝。

迪丽热巴大片

迪丽热巴位居榜首的消息引来了网友们的热议，纷纷为她疯狂打call。热巴精致的五官和妆容，以及时尚的衣品一直以来都很受认可，17年也上过不少杂志封面，可以登顶“2017亚洲时尚面孔”也并不出人意料。

来看看Top20中还有哪些中国女星入选：

倪妮

女神倪妮入选第二位，长了一张高级脸，还那么会拍照摆pose，气质更是满分。

白百何

白百何排名第6位，自带小妞气质的白百何驾驭起时尚风格，清新又不失性感。

许玮甯

许玮甯排名第7位，许玮甯也天生一张高级脸，深邃的眉眼万分迷人，与高冷时尚风十分相配。

唐嫣

唐嫣排名第10位，成功摆脱傻白甜形象的唐嫣在时尚领域可谓跨出了一大步。

杨丞琳

杨丞琳排名第12位，少女感十足的杨丞琳悄悄在蜕变，甜美之外，更多了些轻熟女的味道，美得很有感觉。

雎晓雯

雎晓雯排名第13位，鬼马可爱的雎晓雯永远充满活力，举手投足间俏皮灵动。

舒淇

舒淇排名第16位，女神舒淇是性感的代名词，一颦一笑间尽显女人味，时尚品味也是高级而优雅。

韩冰

韩冰排名第17位，超模韩冰拥有一张神秘又让人着迷的东方脸，厚唇尽显性感。

姚晨

姚晨排名第19位，大嘴姚笑容温婉，性格直爽，成熟的女性魅力展露无遗。

再说回这个榜单，虽然热巴夺冠获一众好评，但榜单本身还是存在很多质疑声的。首先对于I-MAGAZINE杂志，大多数人都并不太了解，也不是时尚圈的主流杂志，另外榜单中居然把China和Taiwan、HongKong分别列出，引起了广大网友的反感和质疑，所以这份榜单并不能完全代表专业和权威性。对于榜单的排名，很多网友也表示了不解，比如时尚感超强的大表姐刘雯只排到了第46名，榜单中居然没有带货女王大幂幂……

迪丽热巴大片

所以接下来咱们不说榜单，就说说迪丽热巴为什么这么美！

迪丽热巴《三生三世十里桃花》

17年可以说是热巴从红走向火的巅峰之年，主演的《三生三世十里桃花》、《烈火如歌》、《秦时丽人明月心》等热播剧霸屏上映，剧中的形象都是清丽脱俗，美若天仙；一年中上了无数张杂志封面，形象鬼马时尚还略带小性感。

米兰时装周亮相Dolce&Gabbana秀场

在米兰时装周上作为走秀嘉宾亮相Dolce&Gabbana秀场，惊艳众人；作为《奔跑吧》的常驻嘉宾更是因为可爱耿直的吃货形象吸粉无数；年底在美国影评网站TC Candler评选的“2017最美脸蛋100人”中荣获第36名……

热巴工作照

除此之外，热巴还在变更美的路上一发不可收拾，时尚大片每组都能用惊艳来形容，微博上的自拍生活照也成了美女们自拍的范本，编辑深扒了一下热巴的各种照片和大片，发现她的妆容几乎从不出错，可以说是360度零死角美女。

迪丽热巴大片

迪丽热巴大片

热巴的大片风格百变，给人清新活力的感觉，大眼睛高鼻梁，精致的五官让画面感更强，浓妆淡妆都可以驾驭，这就是所谓的高级脸吧！

迪丽热巴大片

随性自然风格的写真热巴也展现的很好，轻薄白皙的底妆，配上淡淡的自然唇色，长发飘逸微微慵懒，把大女孩那种无拘无束的自在表现的很到位。

热巴活动照

迪丽热巴活动照

活动场合中的热巴依然惊艳，自然卷发落落大方，肌肤状态超好，完全没有油光，一点粉橘色的淡唇就可以提亮整个妆容。

美唇

美唇

唇妆是热巴妆容的一大亮点，热巴的唇形略厚，唇峰很翘，非常适合打造下厚上薄的唇形。唇峰处精致的描绘，在双唇微张时展现出最迷人的美。

美唇

自拍的亮点也都在唇上，噘嘴萌萌的。

美唇

微张的双唇带着慵懒女人味，豆沙色显得气质绝佳。

精致眼线

精致眼线

热巴的第二件妆容利器是她精美流畅的上眼线，除非黑暗摇滚风，热巴几乎不需要画下眼线，因为眼睛够大又有神，只需要上眼线的描绘就很提气色，在眼尾处微微上扬拉长，作为点睛之笔让眼妆更妩媚，非常的讨巧。

精致眼线

精致眼线

上扬的眼尾与卷翘睫毛在视觉上相融合，让双眼更加灵动，有着放点的感觉。

自然眉

热巴属于浓眉大眼型的美女，但在眉妆的处理上往往是雾化眉部，让眉妆更淡一点，这样会更有高级感。

热巴扎发

齐刘海儿

热巴属于心形脸，脸蛋很小，但又非常饱满，所以无论是齐刘海儿还是两侧刘海儿都能很好的修饰脸型，满满的少女感。

好啦，热巴小姐姐的妆发就先看到这，希望今年能有更多的作品带给我们！