刘亦菲这个二代狐狸精 我顶了

导读：元旦档一下子上了4部新片，无论是鲜花鲜肉、还是演技明星，都一块儿出现在这个档期中。（来源：太平洋时尚）

一开始，我就想弃剧，第一部不想看的就是《二代妖精》，一方面是因为穷（摊手），一方面因为我觉得现代白娘子传奇这样的题材，真的让我很难去期待这部电影。

二代妖精？是个什么东西？再加上片方放出的物料也算得上糙了，相信不少人对这部片子没有抱期待。

但是看到海报中的刘亦菲以及无比低价的票价，U还是去看了这部电影。常常有报道说刘亦菲变胖，身材走样，害我信以为真。

但是猝不及防的腿咚说来就来，这腿又直又细，大概报道里的胖和我不是在同一个认知里。

嘟嘴看着小猫，一点儿也不像31岁。

被神雕侠侣中的小龙女惊为天人，电影二代妖精里的刘亦菲，美得不可思议，再一次被刘天仙的美貌征服。

虽然说仙女姐姐刘亦菲这次仙气全失，但是变成了一只耿直的狐狸精也依旧美得不行。

《二代妖精》里仙女姐姐把活泼可爱的小狐狸演得非常自然，暴力萌的怪力美少女，试问谁不想要一个愿意捡垃圾养你的小狐妖呢？

一叉子叉起瓶子，气鼓鼓把赚的钱给袁帅的时候真是萌哭了，刘亦菲我把家里的瓶瓶罐罐都给你行吗？和袁帅爸爸视频时，放大的镜头五官真的太精致，影院里发出了吸气声啊！摔！这是直男视角下的刘亦菲啊！

同样是女孩子，怎么就。。。get不到同款美颜，就get一下同款发型吧！ 电影里刘亦菲换的这3款发型，最让人印象深刻。

|齐腰大卷发|

仙女姐姐这次在电影中的卷发很简单，从耳朵下开始，横着拿卷棒，就可以电出来，没有技术含量的U不教，就学学，如果你没有卷板要怎么卷出仙女同款。

1、先把头发分两股，一边扎在耳后，一边扎在头顶。

2、再来拿出你手边有的眉笔、眼线笔甚至于。。。筷子，把绑好的发顶头发绕着筷子转。

3、绕完后把筷子转到自己的方向，让卷好的头发尾端朝向自己，把眉笔插入头发中固定住。另一边相同道理卷起来。

4、然后用吹风筒吹热，喷上定型喷雾，拆开以后，你就变成风情万种的狐狸精同款啦！

产品推荐：

vo5定型喷雾

COSME大赏排名第一位，这款的定型效果非常强，定型的同时兼顾持久度和清爽度，含有毛发补修成分以及发丝保护成分，对直发和卷发都适用，对头发有种压实感，对结发造型和刘海的定型效果最好。

定型喷雾：

爱茉莉amos爱茉诗 02绿茶控油蓬松定型喷雾

这款定型喷雾，相对于定型，蓬松效果更好，适合自然款的卷发，洗完头喷到发根，用吹风筒吹干后，控、可以保持头发一整天不会塌，含有护发精油和天然蚕丝精华，在定型的同时保护头发。

|半丸子头|

对于丸子头，我想大多数美眉们都很熟悉。从全扎到半扎，各种发型随之衍生，竟也惊奇地完美！ 有人把这种发型称为“走累了头”，却是挺符合气场的，英文名Half Bun，缩写Hun。

首先将头发分为上下2层，上半层发量比下半层略少； 将上半层的头发用头绳固定，梳一个松松的不规整的小辫；将固定好的小马尾以头绳为中心旋转，直到成为个丸子，再用夹子或另一根头绳固定。

发辫不能梳得太过于对称、亦不可以太紧。 在盘丸子的时候，一定要做出纯手工肉丸视觉效果，像流水线加工出来的那种方圆规整、整齐划一都行不通的。盘好了大概是：

有刘海的宝宝可以把刘海夹一下，打造空气感，没有刘海的，在耳鬓出抽出几缕发丝，用卷发棒带过，让头发不要那么直，就完成啦~而全扎的丸子头和前面步骤也是一样的，只是把头都扎上去！