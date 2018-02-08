新年要交好运 扬”眉”吐气得靠它

导读：距离过年倒数两个星期啦！过年的意义或许就有新交好运、开启新旅程，更有扬“眉”吐气！这里讲的是眉毛啦hhh。眉毛可以改变一个人的气质和精致度。有无眉毛的距离就差一个精致的猪猪女孩吧！（太平洋时尚网）

现在距离过年倒数两个星期啦！

我现在每天是数着时间过日子阿~（好似我得了重病一样）

那个兴奋的阿~不亚于小朋友盼红包盼新衣的心情。

虽然工作后过年反倒多了发红包压力和来自三姑六婆的问候

但是想到可以回家见到许久未见的家人，

想到可以吃到妈妈的味道、家乡的特色菜，

就差把魂给丢了。

最兴奋是过一个像度过了一整个月，

实际只有3天的“年假”！

（7天-2天补班-2天坐车=3天）

而过年的意义或许也在这儿把！

当时间的跨度足够大，它在人的心里会产生别样的意义。

而新年的意头也特别好，

总让人期盼在新可以交好运、开启新旅程~

还要扬“眉”吐气！

这里讲的是眉毛啦hahaha~

我觉得眉毛是可改变一个人的气质和精致度的。

不只是化妆时眉毛必不可少，

就是纯素颜因为画了一条眉毛，都可以提升精致的！

有眉毛和眉毛的距离就是差一个精致的猪猪女孩吧

日常的眉妆不像发型多变，可以选择每年从“头”开始！

实际上眉毛找到适合自己的眉型则可以，跟风换眉妆风险大，

毕竟找到一条适合自己并能每次完美画好一条眉毛不容易~

（手残党伤不起）

不过眉毛颜色却可以多变，这更多取决于发色。

如果在新年到来之际，

你选择换了发型并染了和以往差异很大的发色，

那真的就该好好选过适合的眉笔眼色与之匹配了。

具体怎么根据发色选眉毛，

眉色没选对 美色都要掉几分！

废话了这么多，

当然不会跑掉不推荐好用的眉笔~

下面就是种草时间啦~

KATE 双用立体眉彩笔

RMB88

KATE的三色眉粉是出了名的，不过它这款眉笔也很不错。一头是眉笔芯，一头是海绵头眉粉。这款共有三种笔芯：细芯、扁平芯和液体，比较推荐的是细芯，更加方便新手勾勒出完美的眉形，天气热的话会融化略有结块。

但是它的海绵头眉粉很给力啊，用于着色非常顺滑，嗖的一下就上色的那种，不易脱妆。比较畅销的是BR-3扁平芯自然棕色，比较百搭。

安娜苏 魔幻蔷薇蝴蝶眉粉盒

RMB 280

最会玩包装盒的美妆品牌就服她，这款眉粉简直是蝴蝶结控必败品好嘛~当然也非常值得实用派入手哦，~用处集画眉、打眼影和修于一体，相较于其他品牌的眉粉，毕竟颜色比较多还跨度大，适合发色比较多变且独特的妹子。

不管是3色调还是单用1色都可以~该款有三个色号，可以根据自身的发色选购哦~含有独特的防水配方，不会那么容易脱妆，还带有双头眉刷，安娜苏真的很少有性价比高的产品了~

UNNY 防水染眉膏

RMB98

来自韩国的平价彩妆品牌，这款防水染眉膏和上面的安娜苏眉粉那样也是可以根据发色挑选出适合的眉色，共有三中色号，01自然棕适合黑发妹子用；02#红棕色适合红色系发色的妹子，03#亚麻棕则适合同色系的发色。

主打防水不晕染，遇到流汗、淋雨、洗澡和游泳等情况都没有在怕的。含有天然植入提取精华，染眉的同时养护眉毛。3D立体的眉刷很好用，初学者也能hold，

贝玲妃扬眉吐气笔

RMB210

少女心包装就配刚过18岁的小仙女们啦~，别看贝玲妃包装都这么可爱少女风的，人家可是创立有42年之久了，美妆行业积淀深厚。笔的膏体是樱花粉的霜妆质地，能和肤色完美结合，适合所有肤色。

画在眉毛下方的眉骨位置，出来的是哑光妆效，眉眼间立马闪烁着灵动的光芒。虽为眉笔高光笔，其实也可以用在苹果肌上方、T区和下巴提亮。

资生堂 颜眉两用修饰刀

RMB25

资生堂这个牌子真是让人爱的不行，经常能推出价格平易近人的产品，然后品质就是大牌的那种。

这款修饰刀设计时尚简约小巧，流线型的设计使用更方便，加上设计有保护网根本就很难刮伤，但是很锋利，要小心使用，不然容易将眉毛刮掉一个坑，当然也难能将细小的杂毛一刮而尽啦~

贝印 双向眉梳眉剪

RMB62

贝印家的修眉小工具可是便宜又好用，口碑一直不错。这只眉剪配了个可以拆卸的小梳子，实用又可爱，帮助梳理眉毛的同时防止将眉毛剪太短，适合新手用。

花了小心思，专为右手设计，因为大家的习惯是不管剪哪边的眉毛都是用右手~hhhh