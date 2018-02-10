阿娇要变准新娘 颜值持续上线都靠甜美少女妆

导读：恭喜情路坎坷的阿娇终于找到了属于自己的幸福！虽然一直是用颜霸行走演艺圈，但是感情路上却一直是磕磕绊绊，这次终于找到值得托付的人阿娇真是太不容易啦。虽然吃瓜群众被狗粮虐到不行，我们也要打起精神努力让自己变更美才行，阿娇十年同款甜美少女妆就很值得我们学习哦。（来源：瑞丽网）

虽然阿娇的年龄在零零后看来已经算文物，但是阿娇的颜却永远有活泼又可爱的美少女感，而帮助达到这样效果的甜美少女妆才真的是功不可没。清透的底妆，带有健康红晕的苹果肌，亮闪又有神的眼妆，再加上看上去就想亲亲的水润粉唇，这些元素加起来真的减龄功力max！

首先来看底妆部分，奶油肌感是打造甜美少女妆的底妆首选，而运用气垫粉底就是非常称手的单品啦。气垫的水润度和细腻度都比普通粉底液要更高，再加上光泽度比较好，所以看上去健康肌感会非常让人羡慕哦。但是因为许多气垫的持久度都不太高，所以油皮妹子一定不要忘记用散粉定妆。

克丽丝汀迪奥梦幻美肌气垫修颜霜

轻抹间，瞬息美颜，时刻柔润，柔光焕颜科技与亲肤匀肌活性因子呈现绝佳美颜，自然隐匿色斑，泛红和毛孔等瑕疵，焕现匀致、清透的柔光美肌。持续隔离防护，柔光美肌宛若天成。

这样看来，亮白的皮肤真的是掩盖真实年龄的最大武器。但是大家把自己画白的过程中也要注意不能太使劲，毕竟脸和脖子的色号要保持一致才是真少女。其实想要让底妆看起来更白皙，可以采用局部亮白的方法，比如在眼下三角区还有额头中央，或者鼻梁上用浅色的遮瑕，这样白皙效果不仅自然而且也可以让面部看着更立体。

芭比波朗遮瑕膏套装

帮助减淡黑眼圈，内外共同作用，隐形你的黑眼圈，还你无瑕魅力双眸。

接下来就是眼妆部分啦。阿娇的眼影其实一直都走的是清淡挂，以闪片亮片为主，均匀地覆盖眼睑，帮助双眼捕捉光彩。其实这样看似没有什么打底色的眼影真的软妹效果非常强大，眨眨眼都是blingbling不要太俏丽哦！

博柏利细致丝柔四色眼影（金色光芒28号）

倾心推介节日限量版金色光芒号‘细致丝柔四色眼影’，令双眸焕现熠熠动人的金色莹泽。三色眼影与一个勾勒眼线的深色眼影，幼滑细腻的粉状质地，可多层上色，内含三支眼影刷。

不过对于肿眼泡的妹子来说，亮片式眼影还是要谨慎着用，最重要的是用稍微深一点的眼影勾勒出眼眶形状，加强深邃感。不管是冷调还是暖调，浅棕色都是可以提升双眼立体度的安全用色，只要在眼眶处轻轻晕染就可以立马让双眼看起来有神不少，之后再在眼睑中央拍上自己喜欢的亮片色就可以啦。

在眼线部分，阿娇喜欢用浓郁的黑色眼线比较粗地勾勒出双眼形状，这样虽然是有大眼效果，但对于本身眼睛不是特别大的女生来说可能会太突兀。其实像这样用扁平的眼影刷蘸取深色眼影替代眼线的方法也不错，深浅粗细都可以根据自己的喜好调整。

三熹玉单色眼影光彩系列

柔和贴肤，展现清晰色彩的无光眼影。散色效果极佳，只需轻轻涂抹一层，即可展现深邃眼妆。

最后就是唇妆部分啦，甜美的少女唇肯定是粉嫩又水润！想要打造这样的唇妆，超亚光的姨妈色唇膏就要收起来，桃粉色系的唇彩唇釉才是更好的选择。如果觉得唇彩或者唇釉显色度不太满意可以用唇刷多上几层，想要变甜美少女就一定要耐心呀！

贝玲妃晶晶靓唇釉

这是一款液体唇彩，色彩鲜艳，富含维他命E&，润泽闪耀。这款唇彩采用柔和霜状质地，带给你无限乐趣！ 平滑，持久锁色，带闪效果 轻薄&霜状质地。