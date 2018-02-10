年底大扫除 超强化妆品收纳术

导读：年底大扫除开始了吗？除了衣柜之外，化妆台绝对可以称得上是一级战区，因为各家品牌的化妆、保养品都有自己独特的形状与容器，相互之间很难友好相处，因此化妆台上的收纳一直都是一个令人头痛的问题。许多女生常在赶着出门的时候，找不到想要的那盘眼影，或者某天突然想要画个不同色系的脣膏，但却怎么也找不到，不需要的时候它又蹦了出来。新的一年，来试试几个简单的收纳方法，让杂乱无章的化妆台看起来既美丽又整齐，还充满格调哦。（来源：YOKA时尚网）

初级设备：收纳盘

如果将化妆品一个一个整齐排列对你来说相当困难，那么就可以考虑购入一个漂亮的收纳盘！放置一些常用的香水与刷具，简单地摆放就能让化妆台立即显得有质感。

中级设备：置物盒

如果你喜欢所有化妆品依大小顺序排列好的感觉，那你绝对需要购入一个化妆品专用的置物盒，透明的盒身，能够让你快速且有条理地找到需要的化妆品，赶时间出门时再也不会手忙脚乱。

高级设备：收纳盒

虽然抽屉是一个很好的收纳帮手，但对于大小不一，又体积偏小的化妆品来说，抽屉的大空间反而只会让其到处滚动、难以固定。而格子形状的收纳盒可以解决这个问题，充分利用化妆台的空间不浪费。

终极设备：置物夹层

在浴室的置物夹层，或是有突出设计，能够摆放小型化妆品的造型相框、镜子，将他们悬挂或钉在化妆镜一旁的墙面上，不仅节省桌面空间、为梳妆台增添氛围，一目了然的整齐感也令人心情疗愈。

锦上添花：香水瓶

用完的香氛瓶或是吃完的糖果罐先别急着丢，这些圆柱状的容器非常适合摆放刷具、眼线笔等长型的化妆工具，而可爱典雅的外型，也是为梳妆台增色的重点之一。