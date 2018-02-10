韩雪改变了我对“眼镜妆”的误解

导读：戴眼镜就是近视啊？99%是为了修饰脸型好吗！前提是戴对的眼镜，以及画对的眼镜妆。（来源：时尚芭莎）

最近热播的《声临其境》，韩雪配音海绵宝宝的英文对话，海绵奶奶和海绵宝宝的反差萌，真的是圈粉无数。

花絮镜头里，韩雪搭配金丝眼镜出镜，瞬间有种禁欲系的美啊，显得优雅干练，十分好看！

宋茜这一身造型，白色连帽卫衣搭配深绿色外套，魅力十足。特别是她戴上眼镜之后，气质瞬间上升，非常符合她时尚的个性！

搭配这一副金丝眼镜之后，更显调皮可爱的宋茜，嘟嘴卖萌起来，真的要被萌哭了！

现在戴眼镜来凹造型也是明星经常做的事情，当然妆容也要跟平时的妆容也会有所差别，配合眼镜妆出复古、文艺时尚感，才能给人眼前一亮的感觉。

眼镜妆的搭配

这样化妆才会更好看

眼下要提亮

戴眼镜的时候，会在脸下投放阴影，特别是眼下和苹果肌的部分，可以选择提亮效果不错的遮瑕产品在眼下晕染开来，然后在脸颊两侧刷腮红时，叠加高光产品，提升脸部轮廓。

眼线要拉长

戴眼镜会弱化眼睛的存在，我们就用眼妆来放大它。所以要拉长眼线和扩大眼影的晕染范围，眼影尽量选择哑光系的眼影，容易突出放大双眼效果。眼线不要画的太粗，最好就是画内眼线，拉长即可。

定妆用量要够

戴眼镜时，鼻托接触鼻梁的位置，多少都会出现脱粉的状况。为了避免蹭脏镜框和花妆的尴尬，选择轻薄质感的底妆产品。上妆前一定要用控油的妆前乳打好底。上底妆时，鼻梁这个部分注意减少用量，用粉扑或美妆蛋压实，最后用控油散粉定妆。

限量版Kaleidoscope Dream眼影组合精选11款充满活力的色调，包括独特闪烁金黄，以及多种鲜艳色调；当中更备有一款注目的双色眼影：珠光幻彩粉绿色与幻彩的红绿色调，令整盒眼影增添惊喜！每款色调均质感柔滑、色彩浓艳持久且易于推开。

宛如水墨朝霞，多色渐变，呈现立体轮廓，让好气色由内而外透出来。外浅内深画圈轻扫脸颊，光影呈现曼妙妆容，由上浅下深的顺序轻扫脸颊，打造360度立体妆效，内浅外深渐变轻扫双颊，凸显面部轮廓魅力，用中间色形轻扫，缔造自然健康气息。

灵感色彩源自潮酷的纽约下城区SOHO STYLE，左侧哑光色号，右侧微闪色号，百搭日常派对场合。随心打造自然柔和眼妆或深邃明亮眼眸。浓郁饱满的色泽、快干持久的配方，防水抗汗不晕染，给你想要的持久百变精致眼妆。

学会了眼镜妆的小秘籍，再也不用担心脱下眼镜时，尴尬的脱妆痕了！