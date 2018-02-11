走亲访友还得扮上喜庆的拜年红运妆

导读：不知不觉春节已经进入了倒计时，年味儿越来越重。老人们已经开始为过年做起了准备，各式各样的年货也开始准备起来。每年过年最大的重头戏就是走亲访友，当然要搭配一款喜庆的红妆。（来源：爱丽时尚网）

红唇绝对是拜年妆容的重点，呼应红唇的眼妆也是必不可少的。见家长、走亲戚、约好友全靠它了！

完美底妆四步曲

STEPS 1保湿打底

冬季最需要的一份精致的保湿护理，才能让底妆服帖不卡粉，照顾的脸部肌肤的每一寸。打底过后，一支保湿效果好又带有提亮修饰功能的妆前乳，是你拥有完美妆容的关键。

STEPS 2 点压式上妆让粉底更伏贴

粉底液的选择一定要滋润滋润滋润！重要的事情说三遍。用喷雾浸湿海绵，点压的方式上妆，让底妆更加服帖~

STEPS 3 完美底妆全靠“遮”

零瑕疵的底妆在冬天这个肌肤很难有好状态的季节，是很难做到的。所以一个完美的遮瑕，绝对是你需要get的。遮瑕遵循“少量多次”的原则，大面积涂抹会加重卡纹卡粉的现象，尤其是眼下要尤为注意。

鼻翼泛红爱脱妆的地方，也不要忘。

STEPS 4 T区着重定妆

冬天的定妆首选，一定是T区、眼下。脸颊秉承“能省则省”的原则。定妆喷雾也是不错的选择。

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增添喜气 开运眼妆

拜年红运妆的关键，除了红唇就是与它交相辉映的眼妆。

STEPS 1 哑光大地色打底

选择一款哑光的大地色，大范围扫在整个眼皮，为眼部打底。

STEPS 2 深棕色 打造深邃感

选择深棕色，加重眼尾使眼妆更加深邃。

STEPS 3 红运来袭 加深眼窝

砖红色眼影，从眼尾开始加重，眼尾三角区向前晕染。下眼皮三分之二处，轻扫有放大双眼的效果。

STEPS 4 黑色棕色眼线笔齐登场放大双眼

用黑色眼线笔填补内眼线，不带珠光的眼线笔让眼妆更显干净。

棕色眼线笔，让刚才的内眼线看上去柔和，拜年妆当然不能凶凶的！顺势拉长眼尾，让双眼自然放大。下眼线也不要忘记。

STEPS 5 点睛之笔 BlingBling更显节日气氛

带有珠光的香槟色、或是银色眼影。点压在眼皮的中间位置，让眼妆看上去更加完美。

STEPS 6 刷翘睫毛

夹翘睫毛，刷上睫毛膏。方便的话也可以贴上假睫毛~

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元气满满 精致修容

拥有一个完美的妆面，修容是至关重要的一步。从眉骨往鼻翼两侧轻扫修容，眉毛与鼻梁的连接处要着重修容。

腮红也是打亮苹果肌的关键，过年当然要元气满满。

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香奈儿腮红 #430粉红迷雾

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喜庆红唇 迎接新年

整个妆容最总要的一步，就是挑选一只喜气洋洋的红唇。用唇刷勾勒唇型，让唇膏颜色更加均匀。

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香奈儿炫亮魅力唇膏丝绒系列#57

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