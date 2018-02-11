《谈判官》杨幂的气场浓眉你需要了解一下

导读：什么？！听说大幂幂最近画风又变了，从《翻译官》升级为《谈判官》的她，这次重返职场，气场全开的秘诀全靠这色调浓重的眉毛。（来源：时尚芭莎）

盼星星盼月亮，终于等到《谈判官》开播，杨幂带领黄子韬解锁新职场，升级为专业谈判官，剧中两人开启相互怼宠模式，可谓是看点十足。

除了女强人标配的职场装扮、波浪卷发外，这次大幂幂在眉毛上面也是下足了功夫，色调微重的浓眉恰好突显了职业女性的干练气质。

都说浓眉能使人气场全开，但是一不小心手一抖就会使眉毛向蜡笔小新式的趋势发展，如何才能避免杯具发生？快让本芭手把手教教你~

三招让你轻松避免

蜡笔小新式眉毛！

眉色过渡自然

杨幂在剧中虽然是色调比较浓重的眉毛，但并没有显得妆感不自然，在打造浓眉时并不能一味地在眉毛上加重颜色，而是应该用对地方。

秘诀全在于眉色向发色靠拢、眉头向眉尾的颜色自然过渡，这样画出来的眉毛才能浓得更加自然有型。

眉形走势流畅

即便是重新回归平眉怀抱的大幂幂，这次的眉毛也是多了几分灵动劲，少了几丝生硬感。

画平眉时要重点保留眉峰、眉尾等细节，千万别背离眉毛原本的生长态势，同时眉形的走势要更加贴合自己的脸型，切记过于生硬的画法。

增加自然毛绒感

除了眉色和眉形外，眉毛本身所具有的毛绒感也是避免成为蜡笔小新式眉毛的关键。

可以先用眉粉打底，然后用液体眉笔从眉毛中部开始向后描绘出一根根伪眉毛，同时还可以用染眉膏或者眉胶都能使眉毛更有层次，富有立体感。

浓眉配好妆

职场妆容走一波！

Step1：职场妆容讲究沉稳大气，底妆首选自然款，厚重假面统统丢掉。在全脸涂抹完粉底后，用遮瑕膏在眼下及鼻尖等部位进行遮瑕与提亮，然后用散粉进行全脸定妆。

Step2：用刷子取适量的古铜粉，对面部进行大面积的轮廓修饰，然后在颧骨及苹果肌的位置轻扫高光与腮红，为妆容增加气色。

Step3：眼妆部分，用与眉色相同的棕色眼影大面积扫在上眼皮部位，轻微带至下眼睑处，同时眼头用珠光色提亮。

Step4：眼线胶笔紧贴睫毛根部画，然后用手指轻轻晕染，最后涂睫毛膏，眼妆部分就搞定啦~

Step5：将口红涂抹在嘴唇内测，然后用手指向外晕开，使唇妆更加自然。

独特的砍刀造型，无限接近真眉毛般1mm极细笔锋，轻松拉画出根根自然精细线条，缔造栩栩如生的绒毛质感。

操作简单，极易上手，易涂抹配方、柔和色调以及零失误笔头，让丰盈自然的眉毛快快现形！自然柔和色泽，12小时持妆，防水配方；定制笔头，无需切削，搭配眉刷。

富含丰盈饱满的高分子凝胶，贴合每一根眉毛打造自然丰盈的效果；1.5mm精细笔芯，便于快速填补眉毛的细小间隙，描绘出纤细毛束感，同时易于勾勒眉尾。

长效持妆，无惧出汗出油；轻轻一揭，眉妆3日持久；更蕴含5大温和成分蜂王浆、咖啡因、胶原蛋白、玻尿酸、芦荟，不伤皮肤眉毛。

别只顾着追剧，大幂幂在剧中的气场粗眉你掌握了嘛？牢记这三大要点，你也可以完美掌控职场哟~