陈数《和平饭店》演技造型都撩人 最爱的口红原来是它

导读：最近热播的幽默悬疑谍战大戏《和平饭店》，除了怼天怼地怼空气的“笑果担当”雷佳音让人“欲罢不能”，“永远都是掌控者”侧漏霸气的陈数，才真的美得让人“欲罢不能”。（来源：YOKA时尚网）

《和平饭店》播出过半，在豆瓣上的评分高达8.1分。点赞超过1000的短评里，有一条写道：“陈数不是单纯的漂亮，而是美！美！美！”陈数饰演的陈佳影一出来，几乎第一时间就说服了观众。

导演李骏在开机之前跟陈数有一次深谈，他希望看到陈佳影身上有一些不常规的东西，比如更加魅惑，甚至是风情，但不是卖弄。总之，这是一个兼具魅惑、风情，同时还智商开挂的女间谍，陈数没有辜负期待。

陈数有多认真呢，她喜欢研究口红，主要是希望妆面能和服装造型结合，同时这也是她觉得做演员最有意思的一点——跟人物产生关系，甚至跟这个人物的一些戏产生关系。

陈佳影有两集戏是跟舞会有关的。当时，她梳着像费雯丽那样的发型，穿着晚装长裙，那个口红颜色，她认为是一种很得体的红，没有那么亮，但是有存在感，也匹配晚装、匹配像大舞会那样的场合。

另外，细心的观众会发现，当陈佳影被瑞恩下毒捂住鼻子后，她的唇色立刻变了，她给自己涂了一层樱桃色，一下子把那种收敛性表现出来。”

因为如此用心，陈数在剧中的惊艳唇妆获得一致好评。

前不久陈数揭晓了答案：两个动人唇妆分别由Lancôme兰蔻菁纯唇膏#189和Lancôme兰蔻菁纯唇膏#290打造。