在家即可拥有假睫毛般的飞天睫毛

导读：过年前大家都跃跃欲试的美起来，剪头发做造型、美甲、美睫，美发店美容院周末都人满为患。预约、排队一天的时间就这么荒废了，还没来得及为自己逛上一件适合过节的新衣服？-才不要，不排队不等号不接睫毛，在家也可以夹出像假睫毛一般的“飞天睫毛”。（来源：爱丽时尚网）

网上有很多夹翘睫毛的技巧贴，究竟哪个小技巧更好用呢-？

吹风机吹热睫毛夹

多年来一直被众多美妆达人推荐的技巧，危险程度五颗星！先用吹风机把睫毛夹吹热（大约在30秒左右），然后将睫毛分三段，从根部、中段、尾段依序夹翘。然后刷上纤长的睫毛膏。如果这样还是不能满足你“飞天睫毛”的心愿，你可以重复一遍这个动作（吹热睫毛夹、三段式夹翘睫毛、刷睫毛膏）这样你肯定会拥有一个完美的睫毛。

缺点：睫毛夹可不预热太久，吹风机也不要只吹一个地方，要让睫毛夹均匀受热。吹完受热后，要稍稍放置一会儿再放到眼睛上以免烫伤！

熨烫睫毛器

许多日韩的妹子都很会刷睫毛，根根分明超级有质感。她们都会使用睫毛熨烫器~首先将熨烫器打开加热，让它预热两分钟，接着用睫毛夹将睫毛夹翘，再拿起睫毛熨烫器，从根部慢慢梳理睫毛，就会出现一个弯曲度十分自然的睫毛。最后再刷上一层睫毛膏，纤长浓密卷翘的睫毛就出现啦~

优点：相比与吹风机，熨烫睫毛器省时省力好携带。随时随地熨烫睫毛一根不落~且不会因为过热而烫伤眼部。

睫毛打底膏

日系彩妆总是走在彩妆界的“风口浪尖”，睫毛打底膏、睫毛雨衣，一应俱全。先将睫毛夹翘，然后刷上一层睫毛打底膏。睫毛瞬间增长，不过值得注意的是，不要将白色的纤维掉进眼睛里哟。打底后再刷上睫毛膏，睫毛一天卷翘不塌。

优点：经济实惠，方便携带，可以让睫毛瞬间增长，并且后续不易塌。

缺点：睫毛纤维不会让睫毛变卷翘的太明显，想要睫毛卷翘，还是需要前期用睫毛夹夹好。

韩系“滚动式”夹睫毛

亲测有效的“滚动式”夹睫毛手残党的福音。首先用睫毛夹从眼尾开始夹住睫毛，一定要从根部夹起来，向鼻梁方向一点点移动睫毛夹。

很难夹起来的眼角，也是用同样的方法，将睫毛夹往鼻梁的方向滚动。

夹好的睫毛，再向下三段式夹起整理一下。

最后用刷子整理一下涂上睫毛膏，睫毛超级卷翘。

优点：非常方便，只要掌握技巧一个睫毛夹就解决。

缺点：需要多加练习。

学了这么多方法，想要“飞天睫毛”你还需要它们。

[编辑推荐]

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推荐理由：稀疏的一边使膏体均匀的包裹在睫毛上，膏体中的植物纤维会随膏体依附在睫毛上。稠密的一边可以将睫毛理顺，适度拉长且根根分明，无厚重感。在卷曲的过程中使睫毛张驰有度，完妆后呈现出自然的弧度。

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