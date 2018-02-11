过年开运彩妆这么画 美到女生都会被融化

导读：回家过年是不是又要被七大姑八大姨各种逼问！！新的一年总想要招来一些好运气，无论是透过改变服装、妆容或是生活习惯，都能有不错的改运效果，但是对于女生来说，想要快速开运，就可以透过改变化妆的方式达到改运的效果。妆容往往会呈现每个人不同的形象，不一定每个人都适合浓艳的红唇或是锐利的眼线，有的时候过于强势的妆容，反而让人感觉过于强势不好接近，所以身边的贵人或是好运就比较难以降临，所以今年不如画个简单又平易近人的妆容，吸引好运快来跟你做朋友。（来源：爱丽时尚网）

粉色调轻松找来好桃花

粉嫩的唇色与腮红，往往能展现女孩甜美的一面，同时也更加平易近人，所以在妆容选择上，可以挑选珊瑚粉色系或肤色系等色系温合的唇膏或是腮红，提升脸部的红润气色，看起来更充满活力。这样的画法除了可以招来好桃花之外，也能增进人际运，让贵人主动来找你。

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推荐理由：采用独特珍珠粉技术以改善肌肤活力和光泽。柔滑的底妆技术令这款腮红涂抹使用更加轻松，色彩晕染更加自然。腮红轻柔、均匀贴合底妆雪花秀底妆产品（粉底、气垫等），打造自然气色的妆容。

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推荐理由：奶油质地会紧密的服帖与底妆，涂抹一次便可完成具有光泽感，毫无结块的魅力腮红妆。

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推荐理由：气垫设计，方便调节用量。添加石榴花提取物和石榴果提取物滋养肌肤，平滑肌肤纹理，打造柔滑妆效。

大地色系眼影，为新年增添好运气

咖啡色系在占星学上是相当好的幸运色，在妆容上就可以利用一些大地色系最为眼影，在眼皮中央和眼头点上卡其色或珠光打造出润泽和立体感。下眼皮的1/2部份（靠近眼尾处），打上咖啡色系眼影，就能创造出深邃萌萌的双眼，再配上粉色调唇色与腮红，就能为新年注入满满的好运。

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推荐理由：可单独使用或双色混合，微细粉体带来持久妆效，且不会产生折痕。显色度极佳，上妆轻易、均匀且可轻松推匀，可干湿两用，让你任意打造创意无限的清透或浓艳妆效。

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推荐理由：柔润珠光质地碰撞丝滑哑光质地，晕染渐变，随心叠加。

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推荐理由：内含珍珠粉末在使用的过程中可以让肌肤更加的舒适，同时细腻的闪光颗粒，可以让你的眼妆更加炫彩时尚。

眉毛的形状决定工作的工作运的好坏

眉毛是化妆的灵魂，好的眉毛可以增加个人光辉，不好看的眉毛就算妆画的再好，也是一脸倒楣的感觉，在画眉毛时，避免眉头到眉尾直直一条的造型，可以将眉尾稍微修细一点！并带有一点自然的弧度，这样可以给人比较温和容易亲近的感觉，这样自然不做作的眉型，就能让你在职场或是工作上有更好的工作运。

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推荐理由：丝滑亲肤的眉粉贴服于毛发和肌肤，粉质细腻柔滑，轻松打造自然丰盈的眉妆。一盒双色搭配使用，从浅至深的贴近自然眉色，打破常规的颜色分割，眉粉形状即眉毛形状！新手也能准确地从浅到深描画眉毛。贝玲妃定制的气垫刷头轻松上色，使眉妆更贴服自然。

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