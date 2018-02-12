红润有光泽的“串门妆”过年收红包全靠它了

导读：“过年比上班还辛苦”走亲访友串门是必不可少的，妆太浓不好见长辈、不化妆又显得没有年味儿。怎样做到“浓妆艳抹总相宜”，春节你需要get“串门妆”，大红包收到兜里装不下！（来源：爱丽时尚网）

所谓“串门妆”其实就是把喜庆的红色元素融入到妆容中去，见长辈当然不用浓妆，只需淡淡的一点带过就好。

首先冬天要选择一款滋润度很高的妆前乳进行打底。一款“超长待机”的底妆也是必不可少的。

春节熬夜是一定的，黑眼圈跟它说NO！少量多次的沾取遮瑕膏遮盖眼周的瑕疵，这样不但不会卡纹遮瑕力也UP了好几个档。

冬天一定不要全脸大范围定妆，T区、鼻翼两侧小范围定妆就好。

眉毛是整个妆容和提升精气神的关键，不需要什么过多的技巧，顺着眉毛的生长方向画好即可。

很多妹子控制不好眉头的地方，处理不好就是“一”字的小新眉。眉头的地方如何处理更自然呢-？

喷雾喷在手上，选择一根棕色的眼线液笔，将眼线液笔沾湿脱色。也可以选择一根快干的眼线液笔。这样就可以呈现自然，并且根根分明的眉头了。

虽说眼妆是重中之重，但是并不是手残党完成不了的。简单到小编马上就想试一试！过年见长辈，不要太blingbling的珠光眼影，低调哑光的就好。先用浅棕色打底，顺手将鼻梁的阴影扫上，打造自然妆感。

低调的酒红色从眼尾开始向前晕染，眼头也别忘了扫上一些。

见长辈温柔的棕色眼线是你的首选，内眼线为妆容增加神采。眼尾随手拉长，雕刻眼部轮廓。

夹翘睫毛，刷上棕色的睫毛膏，整个眼妆完成！

提起色你不要忽视了腮红和高光，选择一款桃红色的腮红，打在颧骨靠太阳穴的位置。

“持久高光”这里pony老师分享给我们一个小妙招，将凡士林油用作高光，点在你想打亮的位置。整体妆容看上去十分自然，并且持久力满分。（一定要轻拍，避免油腻脱妆）

最后，涂上一款红色喜庆的唇膏，咬唇的画法，将唇周用棉签晕染。

一个自然又充满节日气氛的“串门妆”就完成啦~

想要大红包你还需要它们。

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