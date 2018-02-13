春节怎么妆 最适合聚会的口红都在这了

导语：春节各种聚会不断，妆容一定要在线啊！无论是面对家人还是旧友，选择一款对的唇膏和唇色才能让你展现出最美的自己，这就为你推荐几款适合聚会的唇膏，保证你在这个春节应对各种聚会场合都不出错！（编辑：Levin）

杨幂 大红唇

先来说说唇色，在这个喜庆的节日里，一定少不了大红唇。一款大红唇能瞬间提升你的气场，让你更加妩媚迷人。大幂幂选择了偏暗一点的红色，更加低调优雅。

迪丽热巴 大红唇

热巴的这款大红唇比较亮，还有点冷调，很适合肌肤白的MM使用，衬的气色超好，还带着点性感与甜美。

虽然过节应该应景选择大红色，但其实在家庭聚会中，大红唇未免有点过于张扬。如果想讨长辈喜欢的话，建议还是选择清新一点的颜色，例如珊瑚粉、西柚色或者豆沙色。

迪丽热巴 西柚色

还是热巴小姐姐为我们做示范，这款亮亮的西柚色唇妆非常少女，显得肤色柔和，整个妆感萌萌的。底妆需要白皙，最好有点雾感，这样双唇会更加娇艳欲滴，妥妥的斩男色。

林允 淡橘粉色

林允这款邻家女孩妆也超有亲和力，唇色是淡雅的橘粉色，比原有的唇色略浅一些，但很自然，甜美又清新。

景甜珊瑚色

珊瑚色的唇妆不突兀也不平淡，基本不会出错，暖暖的色调比较显白。

阚清子 玫红色

玫红色的唇妆能瞬间点亮妆容，闪耀迷人的魅力，很适合朋友聚会或者晚宴。

刘雯 豆沙色

豆沙色看似低调，却能展现出不一样的气质，熟女必备。

看了那么多美美的唇色，你也唇唇欲动了吧，下面是高能的种草时间，各种聚会美唇干货来也，你一定能找到适合自己的那一款！

吃货专属：持色唇膏

春节聚会少不了大吃大喝，如果想让自己的唇妆随时在线，那就需要一款染唇产品，带来持久的色彩，吃东西喝水都不怕吃掉。

推荐裸色系的阿玛尼小胖丁染唇液506色号，淡雅的粉裸色很提气质。小胖丁的染唇效果也是杠杠的，吃饭喝水都不会掉色，让双唇始终是一抹亚光色彩，但记得晚上要有专业的眼唇卸妆来卸除掉哦。YSL的染唇油也有着超棒的染唇效果，涂完唇油稍待半小时，之后用纸擦拭唇部都不会掉色，颜色已经染在了唇上，非常持久。

阿玛尼持色凝彩哑光染唇液（小胖丁）#506

阿玛尼持色凝彩哑光染唇液（小胖丁）#506

阿玛尼小胖丁超显色，超轻薄，超持久，能够打造超时尚的致美持久哑光唇妆。相较于日常液体唇膏，突破性科技带来超细腻轻盈的质地，一经涂抹贴合唇瓣，如同第二层肌肤般的哑光雾面妆效。融萃持妆因子助力，不油腻，不晕染，无褪色，持久哑光唇妆，带来愉悦的裸唇感体验，专属色彩护唇一整天。

YSL圣罗兰莹亮绚染唇油-#06-蜜桃热恋

YSL圣罗兰莹亮绚染唇油 #06 蜜桃热恋

‘染唇油’拥有唇油的滋润舒适与染色液的持久纯色。变色染唇，晶透唇油随唇部温度变化，为双唇染上轻盈色彩。唇油质地，5款珍贵美唇精萃，丰盈滋润。3D吻唇刷，贴合双唇，上妆更便携细致。

菜鸟专属：易画唇膏

如果你总是担心关键时刻画不好唇妆，那就为你推荐三款想画错都难的唇膏，再也不会有唇形不对称、画出边缘的情况了。

首先，外形超可爱的兰蔻空气轻垫唇油就非常好涂，尖尖的海绵头，很好操控，涂抹在唇中晕染开，特别自然。MAKE UP FOR EVER的全新柔润唇釉也是海绵头，编辑试过真的非常好画，不用担心手抖颜色溢出边缘，完全贴合唇部，打造超美的亚光妆效。菲诗小铺全新的唇膏笔，独特的笔头设计，非常方便描画唇部边缘，轻松画出精致的唇妆。

兰蔻空气轻垫唇油-#313-翻糖炸弹

兰蔻空气轻垫唇油 #313 翻糖炸弹

开启唇部彩妆新时代，气垫 + “摇一摇”，酷炫海绵头，柔软Q弹；缤纷色彩遇见轻盈油质，年轻活力；手残福音零技巧，涂抹均匀，晕染自然；诱人果味，18款选择。

MAKE-UP-FOR-EVER玫珂菲明星挚爱柔润唇釉-#202樱花粉

MAKE UP FOR EVER玫珂菲明星挚爱柔润唇釉 #202樱花粉

质地轻薄舒适，顺滑易涂抹，色泽浓郁艳丽。

The-Face-Shop-菲诗小铺-迷雾水漾唇膏笔

The Face Shop 菲诗小铺 迷雾/水漾唇膏笔

比起传统型唇膏的大直径设计，新款唇膏笔在造型上做出重大突破，独具创意地带来纤细铅笔外形， 大量节约化妆包内的空间，随身携带不累赘；同时，它也保留了传统唇膏旋转式的使用方法，不需要额外准备唇膏卷笔刀，省去削笔的麻烦，即使外出也方便随时维持整日唇妆。磨砂质感的黑色外壳体现简约大气的时尚风格，彩色笔盖凸显膏体颜色，无需开盖就能快速选出想要的那支口红。红黑相映，个性十足。扁平椭圆形的笔头，把涂口红变得像写字一样简单，新手也能轻松勾勒出完美唇线，打造精致唇形。

熬夜专属：气色唇膏

过年玩嗨了难免会熬夜，可第二天气色超差还如何见人？为你推荐三款颜色超美，一抹上色，色彩艳丽迷人的唇膏，瞬间找回好气色，一秒变Party Queen。

NARS敢耀唇膏的口碑一直超好，颜色也都美到爆，今年春节的金色包装限量版选择了色号NATALIE 明红色，正是最近流行的西柚色，涂上超显气色，赶紧败起来。资生堂去年新品臻红唇膏主打各种红色，涂在双唇特别滋润，呈现出透明感的迷人红色，点亮双唇，值得一试。同样是去年的新品，欧莱雅纷泽溢彩釉光唇膏也好评如潮，唇膏质地却呈现出唇釉妆感，轻薄水润，显色很好。

NARS敢耀唇膏2018春节限量版-#NATALIE-明红色

NARS敢耀唇膏2018春节限量版 #NATALIE 明红色

拥有惊艳质地与触感的NARS敢耀唇膏，让双唇极尽挑逗，大胆性感！如丝绸般的顺滑触感，一抹上色，奢华诱人！简单一抹，全唇润泽亮丽，质感奢华，内含滋润成分，令双唇鲜嫩动人，长效持久。一抹鲜亮桃粉色NATALIE，更显无畏助你大胆去爱。

SHISEIDO资生堂-臻红唇膏

SHISEIDO资生堂 臻红唇膏

鲜艳而实在的色彩， 以独特技术将色彩发挥至理想状态，缔造出鲜艳的红，与你的嘴唇融为一体。

欧莱雅纷泽溢彩釉光唇膏-#905

欧莱雅纷泽溢彩釉光唇膏 #905

欧莱雅第一款“固体唇釉”，全新釉光质地，色泽浓郁，滋润光泽。

佛系专属：滋润唇膏

相信很多佛系MM最喜欢的还是裸妆，不在意浓艳夸张的色彩，看重的是唇部的保养和滋润。那就为你推荐两款带颜色的润唇膏，既能在这个冬末呵护你的双唇，远离干燥，又能为你带来一抹淡淡的自然色彩，看不出你化了妆，却美的不像话。

科颜氏的新品护唇膏，带有着粉嫩的色调，非常适合打造水润裸唇。fresh的澄糖滋养护唇膏就不用多说了，口碑一直在那里。最好的是这两款护唇膏都带有防晒值，快出去浪迎接初春的阳光吧。

科颜氏柔润护唇膏-#花瓣粉

科颜氏柔润护唇膏 #花瓣粉

富含天然椰子油，抚平唇纹、提供长效锁水滋润保护且无副作用；SPF35**有效抵御UVA&UVB紫外线伤害；柠檬奶油**具有抗氧化作用。七款粉嫩色调，丝滑如奶油质地，自然润色，时刻保持好气色。

fresh澄糖滋养护唇膏-（玫瑰粉红）-SPF15

fresh澄糖滋养护唇膏 （玫瑰粉红） SPF15

澄糖滋养护唇膏（玫瑰粉红）融合卓效保湿的澄糖珍贵滋养精油以及基础SPF防晒保护，保湿效果显著持久，为双唇倾注水分，修护幼纹，改善唇部干燥情况，另有SPF15，令双唇免受紫外线侵害，平添一抹透亮的玫瑰红色。独特配方可多层涂抹，打造轻薄或丰润唇色，更可搭配畅销澄糖滋润护唇膏使用。