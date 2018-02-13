被韩雪的游客照惊到了 素颜居然能这么美

导读：假期旅游的肯定不少，光看风景的时候也要注意自己的美。如何轻轻松松做到美丽的游客？（来源：YOKA时尚）

韩雪的颜值是娱乐圈里出了名的干净。好似一颗莲花，出淤泥而不染，濯清涟而不妖。 无论是出席活动还是日常生活，都没有浓妆艳抹。 清秀淡雅， 气质非凡的韩雪连素颜旅游都能美的那么出众。

出门旅游一定要轻装上阵！太浓的妆容，太做作。但是不化妆呢？又没有韩雪那样牛掰的素颜颜值。那该怎么办？ 6个步骤，让你的脸部轻装上阵。

Step 1：首先在脸颊点上妆前乳。

Step 2：用双手在脸上推开，利用自己的手温能让底妆更贴合肌肤。

Step 3：用美妆蛋蘸取适量的粉底液在脸上轻轻推开。

Step 4：利用遮瑕膏在眼下画倒三角涂抹遮盖黑眼圈，使双眼看起来有神。

Step 5：嘴角纹和法令纹等小瑕疵也千万不要忽略，只需用刷子沾上一点遮瑕膏轻轻涂抹，既不会让底妆看起来厚重，同时又能达到完美无瑕的妆效。

Step 6：粉底和遮瑕完成后，记得给全脸都刷上蜜粉定妆。使用散粉刷蘸取少量的蜜粉，通过按压的方式让蜜粉在整个脸上均匀散开，再用大刷子将多余的蜜粉刷掉。

Step 7：自然清透的底妆就这样完成啦。

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