情人节画个“迷萌腮红”萌倒你的男票

导读：春节倒计时4天，情人节倒计时3天。过年见长辈要喜庆得体，情节人约会当然要甜腻可人咯~萌到没朋友的粉嫩“迷萌腮红”，赶快学起来。（来源：爱丽时尚网）

腮红绝对是增加好气色的关键，在画法上也因不同脸型及妆感迸射出许多“鬼点子”。“迷萌”微醺腮红，自然红润并且简单易学。

这种“迷萌腮红”的画法有别于其他腮红的画法，腮红一般都会着重打在眼下。“迷萌腮红”则是从苹果肌延伸至耳前、太阳穴的地方，形成一个C形。刷在脸上犹如泡完温泉般红润好气色。

较大范围的刷在脸颊，顺势向太阳穴晕染。

确定好范围后，再在脸颊处叠加晕染，打造红彤彤粉嫩嫩的感觉。

“迷萌腮红”的刷法自然又可爱，刷到太阳穴的腮红并不浮夸范围更萌。

情人节不会画“迷萌腮红”怎么行！

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兰芝晶彩腮红

价格：4g/RMB225

推荐理由：自然细腻色彩，呈现柔软、光滑的肌肤质感，打造宛若天生的自然活力气色。

雪花秀莹彩腮红

价格：10g/RMB460

推荐理由：柔滑的底妆技术令这款腮红涂抹使用更加轻松，色彩晕染更加自然。腮红轻柔、均匀贴合底妆雪花秀底妆产品（粉底、气垫等），打造自然气色的妆容。

玛丽黛佳COLOR STUDIO印章水光气垫腮红

价格：RMB299

推荐理由：气垫型保湿透亮腮红在双颊轻轻拍出水嫩润泽红晕；轻盈质地如空气般自然贴肤，细腻色泽晕染出自然散发的水光活力少女感好气色。

3CE三熹玉 奶油腮红棒

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推荐理由：温柔融化肌肤的奶油质地腮红棒。有效运用色彩展现的real color powder，奶油质地会紧密的服帖与底妆，涂抹一次便可完成具有光泽感，毫无结块的魅力腮红妆。

IOPE艾诺碧水滢多效气垫腮红

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推荐理由：含有气垫粉底成分，帮助吸收肌肤的油分，防止妆容因油脂分泌过多而脱妆，令肌肤看起来自然光滑，清新妆容维持整日；独特的六角形状润泽粉未，使肌肤呈现自然白皙的光泽。

阿玛尼清透柔纱胭脂

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推荐理由：选取最纯净的色彩，分开处理，只为保持纯净光感。保证色泽的纯净透亮，防止灰度产生。