新年大整理难舍也要分 聪明收纳让化妆台有春天

导读：受够了妈妈或是另一半总是说你化妆桌很乱吗，追根究柢，不是那些令人无法抗拒的化妆保养品，瓶瓶罐罐的增加速度永远比用完的还快，再不然就是基于不捨的铁公鸡心理，无法轻易抛捨那些早已见底的旧爱产品。但其实要知道，化妆桌并不是小叮当的万能口袋，什么都放得下，化妆品也会过期，甚至变坏，所以没有扔掉过期品的习惯，只会让化妆品愈积愈多，形成满爆的惊人窘境。所以，为了肌肤健康着想，也为了腾出更多空间摆放新品，定期整理化妆台是绝对必须的，快来看看有哪些实用小方法，让你轻松速成化妆台收纳达人！（来源：爱丽时尚网）

陈数的口红贴标签收纳法，不得不说陈数不仅对工作上心，对生活更是细致入微。每一个口红、每一盒粉饼都用标签表明了是什么颜色的，完全不用担心自己会搞混这个方法值得学习。

新年大整理难舍也要分 注意化妆品的保质期

粉状产品 （包括粉饼、蜜粉、腮红、眼影等）：2 年

膏状腮红及眼影：12至18个月

不含油份的粉底液：1年

粉底霜：18个月

遮瑕产品：12至18个月

唇膏及唇线笔：1年

唇彩：18至24个月

眼线笔：2年

眼线液及眼线胶：3个月

睫毛膏：3个月

要做到真正的整理，就要先知道哪些东西留下来对自己是有用且感到心动的，然后才进行收纳，试着将桌上每罐瓶瓶罐罐产品都打开来仔细检查，有变质的、油水分离现象、或是超过使用期限的，直接就可以淘汰。

善用四季来区分每一季使用的产品，这点跟身处冬季就收起夏季的衣服道理相同，还没有到来的季节性产品，可以先收纳并置于阴凉处保存，不仅能省去化妆桌不少空间，也能做到良好保存效果。

不要害怕东丢西丢浪费大，对于那些用到已见铁片底的心头好产品，可以将内容物分类装小罐，有些可以放在随身化妆包，有些甚至可以放在办公室等地方，循环再利用，小利用省更大！