新年想要福气又发财 你需要这些唇膏加持

导读：新年想要发财有福气，涂抹这些唇膏讨个好彩头。（来源：YOKA时尚网）

刘雯口红色号：香奈儿炫亮魅力唇膏 #152隐约 RMB320

红，是一种风格。女性之魅，跃然唇上。全新炫亮魅力唇膏的纯正明亮色泽，更饱满、更具力量，带来闪耀光泽的唇色，同时保留涂抹时柔滑盈润的质感。

深藏于线条流畅的黑色外衣下，全新炫亮魅力唇膏，轻轻一按，释放浓郁色彩，涂抹双唇，尽显女性魅力。

刘诗诗口红色号：香奈儿炫亮魅力唇膏 #136悠扬

美宝莲纽约绝色持久唇膏 金属色系列RMB109/3.9g #62号发财色

心机带闪的鎏金红色，一抹即现金属鎏金感，让唇妆更加饱满立体，颠覆常规日常妆容，惹火双唇令你瞬间变身人群中最闪亮的一个，如鎏金般星点闪耀，令人移不开视线。

在最近热播的电视剧《和平饭店》中，陈佳影的扮演者陈数在剧中的惊艳唇妆获得一致好评。今天陈数在微博上揭晓了答案：两个动人唇妆分别由Lancôme兰蔻菁纯唇膏#189和Lancôme兰蔻菁纯唇膏#290打造。

蒋梦婕 植村秀大紫WN288

从《新红楼梦》中走出的温婉黛玉，到《巨额来电》中的帅气女警。蒋梦婕一直在突破自我，并走向更高的目标。此次携手植村秀，演绎全新植村秀无色限唇膏明星色，WN288，充分展现了她身上所拥有的不同魅力和可塑性。而蒋梦婕白皙的肤色也与个性唇色形成完美组合。

植村秀全新无色限唇膏 水光嫩唇 色号WN288#大紫#

添加自然植物精萃山茶籽油、澳洲坚果籽油，及媲美光子嫩肤功效的抗老成分——波色因。长效滋润淡化唇纹，打造立体柔滑、娇嫩水润的水光唇。

宋妍霏-大红RD160

最近作品不断且演技受到好评的宋妍霏，也以其青春洒脱的形象受到众多粉丝欢迎。通过演绎RD160全新植村秀无色限唇膏，宋妍霏也让大家同时看到了她帅气叛逆和浪漫优雅的两面。

全新Dior迪奥烈艳蓝金唇膏（双色双效）

Dior迪奥首款哑光金属感唇膏

Dior迪奥烈艳蓝金唇膏（双色双效）拥有双重质地，只需轻轻一抹，浓郁哑光感外芯与闪耀的金属感内芯融合为一，为你打造渐变唇妆。Dior迪奥突破这项配方挑战，使得两款色彩谐美融合，轻抹后，呈献精致梦幻的丰盈美唇。

NARS敢耀唇膏2018春节限量版4.2G 售价：320元

色号：NATALIE 明红色

拥有惊艳质地与触感的NARS敢耀唇膏，让双唇极尽挑逗，大胆性感！如丝绸般的顺滑触感，一抹上色，奢华诱人！简单一抹，全唇润泽亮丽，质感奢华，内含滋润成分，令双唇鲜嫩动人，长效持久。

阿玛尼‘小细管’红唇膏（莹润迷情唇膏）300#嬉戏

小细管如唇蜜般水漾闪耀，如润唇膏般滋养水润，色彩浓郁饱满。采用独特顶部热融灌装科技，形成乳霜般的舒适质地，令双唇呈现出镜面光泽，每一刻都绽放出青春光彩。

HERA赫妍魅惑卓彩唇膏 3g /300元

色号：148

透过优雅的外观设计、丰富的色彩及柔和质地的精致结合，闪耀出SEOULISTA特别瞬间的奢华唇膏。

HERA在2018的情人节推出了以爱为主题的“heramour”系列。“heramour”由品牌名 “HERA”以及法语里代表爱的词语“Amour”组成。“heramour”代表了由HERA赫妍带来的美好而充满爱意的一天，同时也表达了优雅而感性的女性，在这个特殊的日子里表达“热爱自我”的人生态度。

在2月全新上市了“X唇膏”*的5款新色#148，#330，#139，#201 #412。或是用my valentine148号浆果色对情人低语呢喃，或是用best kisser330炙艳红色凸显霸气，或是用forever mine 139号恋爱粉色坚定表达归属，都彰显着在爱情里多面的女性。

菲诗小铺迷雾/水漾唇膏笔 RMB 69/1.4g

新品唇膏分为迷雾、水漾两种质地，各推出6种色号，张扬红色系点燃唇间焰火、可爱粉色系展现少女甜美、明亮橘色系映衬健康活力、温柔裸色系彰显优雅知性。所有风格应有尽有，满足你想要的每一种色彩。

Za 姬芮 恒彩娇艳唇膏 玫瑰纯魅3.5g/108元 10色

Hello，玫瑰纯魅，Za玫瑰唇膏。纯净鲜艳的玫瑰色泽，源自保加利亚玫瑰水和玫瑰精油，再加上馥郁玫瑰香，10种玫瑰色系，滋润效果持久12小时。为真正的玫瑰爱好者，带来亮采娇艳的色彩，持久滋润融化般的触感。双唇水润感UP，尽享露水般的玫瑰性感。

苏秘37°（SU：M37°）花妍悦色釉彩魅惑唇膏 SPF15 限量版 RMB280/6g*2

色号#01红色

苏秘37°（SU：M37°）携手韩国美术界的媒介艺术家代表人物朴济成先生，以东洋哲学为依据，将彼埃•蒙德里安艺术精神进行创造性的解构，诞生出充满视觉冲击力的惊艳图案，予艺术家限量系列再添一道美丽风景。朴先生将直角线条与原色哲学作为创作灵感，融入守序与均衡的理念，进行创作的无尽延伸，勾勒出自由无限的多彩变幻，传递纯粹、平衡、生机之美。

此次限量版新品花妍悦色釉彩魅惑唇膏，极具饱满的红色张力，浓郁色泽热情养眼；相较同系列的花妍悦色釉彩唇膏，更兼光泽滋润，完美驾驭知性妆容，打造水光“鸿”运妆。

玛丽黛佳惊叹水唇膏RMB129/3g

高水润！高显色！一款完美融合唇膏、唇釉、护唇功能的水感唇膏