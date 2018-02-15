告别囧囧眉 新年自己动手换上开运眉

导读：为了新年转运，年前要买新衣服、要换发型，打扫房间，真的挺忙的。可是呢，百忙之中可别忽略了你的眉毛，在面相学中眉毛可影响着人际运势的好坏。只有杂毛通通清干净，神清气爽， 才Hold住一整年好运，才能“眉”梦成真！（来源：YOKA时尚）

眉毛是感情维系的象征

从面相学来看，眉毛是感情维系的象征，对于恋爱运、职场好人缘都会有所影响。

如果放任杂毛恣意乱长，容易把好气运破坏光光。

另外，眉妆对于整体妆容有很重要的画龙点睛效果，把眉毛画好、搭配染好的新发色，能让五官轮廓更突出，在新年来临之际更加容光焕发。

尊重自己的原生眉毛

仔细看明星们的眉毛，很难找到画的痕迹。眉头偏宽、颜色是淡淡的。眉峰到眉尾呈现自然的眉毛形状。这样的眉毛才会“招人喜欢”！

但自己画的时候，线条很容易变很生硬，一条直杠比值的往后延伸，甚至长度一直飙到了太阳穴的位置。或者是颜色用的太黑了，好像签字笔划过一样，这样的面相就显得很凶。

只要Step by Step跟着做，就能自己画出开运眉！

眉毛跟头发一样，长得很快，所以每次画眉时第一个步骤就要先修眉，尽量脱去所有杂毛。尤其是，一定要把两眉之间“印堂”位置的要去除杂毛，让“印堂”看起来光洁莹亮。这个位置主整体事业运，在扫完腮红后，可以用一点剩余的红色或者粉紫色腮红扫在这里，提升整体运势。

除了去除杂毛之外，由于眉头部位毛发较易长得长短不一，也应先用眉毛剪作修剪。

选用实色的木质眉笔来绘画眉山位置，目的是突出整个眉形。

由于眉头本身的毛发会比较浓密，所以可选择涂上质地比较柔的眉粉，利用眉扫轻轻扫上。

用眉笔和眉粉塑出了眉形之后，为了令眉毛色调更均匀和贴服，扫上同色系的眉胶。

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