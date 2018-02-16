四大时装周来袭 哪些“奇妆异脸”最有看头

导读：纽约时装周正如火如荼地开展啦~各大品牌的走秀、时装以及潮人街拍看得人眼花缭、好不过瘾。不过作为称职的美容编辑，对模特们的“奇妆异脸”更感兴趣，下面就一起来一探究竟吧~（来源：太平洋时尚）

眼睛作为心灵的窗户，

眼周也就能特别地受到化妆师们的青睐。

化妆师最爱打造重点以及发挥创意的重点区域就是眼皮！

所以会发型最变幻无穷的就是眼妆了。

走在时尚前列腺的四大时装周已经开罗，

下面就来看看T台上夺眼球的眼妆吧！

首先来看看Milly模特的妆容， 干净光泽感极强的底妆，眉妆和唇妆都趋于自然的打造，将所的重点打造都放在了眼妆上~

小细闪自然分布在上眼皮，不突兀也不低调，日常或许还太能够来亮相这款眼妆，逛街约会却是可以信手拈来，试一试这款眼妆。

不过这细闪，搭配起它家的衣服，那简直就是过家家的节奏，眼妆低调到不行了。

比Milly，Ulla Johnson似乎更为高调一些，看这可是妥妥地给自己脸上贴金的节奏。

虽然有些夸张，但出来的效果却有种秋日落叶般的感觉。

搭配起它家的衣服，以及充满秋日的T台摆设，融合得恰到好处，或许只有这款闪亮的眼妆才足够点亮下个秋冬吧~

有人贴金就有人贴钻~贴钻可不是美甲独有的权利，Kate Spade就实力为我们展示了如何在眼皮上贴钻，让你成为金光闪闪的女孩~

从后台的图片来看，这款眼妆似乎并不难打造，只要在眼皮上贴一贴钻就OK 了，但能不能贴到合适的位置，让你贴完能自如的翻白眼又是另一回事儿了。

看过了最“金”彩的部分，接下来迎面走来的是最“色”彩的环节。

Collina Strada也将重点放在了眼妆部分，选取了湖蓝色的眼影进行大面积晕染，极强粉质感，再加上在脸部T区到下巴，再到脖子的字母，似乎要在世人面前书写着“叛逆的个性”。

与即将推出的秋冬款服装，共同演绎着大胆前卫的个性。

看了Jeremy Scott的模特妆容，感觉平日里画得猫眼妆啥的都弱爆了！不再是通过画过粗的眼线来实现，需要的只是在眼皮出贴个“角”，看起来就像是立体感十足“猫耳朵”，俏皮感轻易就能打造。

不过这款妆容加上这色彩斑斓的假发，可能除了T台走秀、穿越太空，别的地儿也不太需要这般打扮~

尽管去年底潘通就发布了今年的流行色是紫色的消息，但似乎彩妆师们并没放在心上，Custo Barcelona也不例外，我行我素在妆容最“色”彩的部分选择了使用嫩绿色和亮蓝色~

与其说是适合秋容，这两款颜色会更适合春天和夏天呢~

比Custo Barcelona，稍微收敛一些，Jason Wu选用的是颜色较为低调，线条更为细致，带来的是截断式眼妆，是单眼皮妹子的福利眼妆啊~