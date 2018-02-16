韩国欧尼们“零眼线”眼睛放大两倍的秘密

导读：有没有发现近些年越来越多的人摒弃了粗黑的眼线，开始采用自然的淡妆放大双眼。棕色的眼线笔成为大家画眼线的必备产品，其实利用眼影就能画出深邃的感觉，令双眼自然放大。不管你双眼皮还是单眼皮，用这个方法用这个方法都会自然而然的放大双眼。（来源：爱丽时尚网）

这个眼妆主要是利用眼影来充当眼线，加深眼窝轮廓，画出饱满的卧蚕。看上去接近于零妆感，但又可以突出双眼线条~

雪梨小姐姐一向给人清新的感觉，INS上总是“素颜”出境。但其实就是用了这个小秘密，顿时眼睛就有神了。

如果你是大双眼皮女生：拒绝粗眼线

双眼皮女生一定不要“用力过猛”的画上粗眼线，其实可以用桃粉色眼影打底。

扫上一些棕色加深眼窝，用棕色的眼线笔勾勒内眼线并加长眼尾。

如果你是单眼皮或是内双的女生：“减法”眼妆更能放大双眼

不少单眼皮和内双的女生都最怕画眼线，因为画完眼睛完全睁开后，眼线就消失了。其实你大可不必花心思画眼线，试试减法眼妆。不化眼线，只用眼影就可以放大双眼不留痕。

可以集中在上眼皮和卧蚕处小范围晕染眼影，完全不需要眼线，就能轻松拥有放大双眼。当然夹翘睫毛涂上睫毛膏也足以代替眼线的效果。

眼影可以集中利用大地色，调整眼型拉长双眼，变得更妩媚撩人。

玛丽黛佳COLOR STUDIO巴兹巴兹自然柔滑眼线笔 02 dark brown 深棕

价格：RMB139

推荐理由：柔和棕色，演绎清晰却柔和眼眸。一笔描绘柔和深邃眼。

丝芙兰小银狐耀眼迷人眼影盘

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推荐理由：华丽而精致的彩盘中排列着童话般的珠光系与哑光系眼影，呈现多样妆容及美妙心情。

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推荐理由：内含珍珠粉末在使用的过程中可以让肌肤更加的舒适，同时细腻的闪光颗粒，可以让你的眼妆更加炫彩时尚。

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推荐理由：质地柔软的粉质触感光滑，滋润贴附眼部肌肤，展现生动鲜明色泽。

艾诺碧炫彩四色眼影

价格：6G/260RMB

推荐理由：呵护失去弹性、下垂的暗沉眼角肌肤，展现透亮洁净的肌肤质感。轻松塑造自然、鲜明色泽的色彩组合。